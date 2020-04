Victoria Beckham batikt mit ihren Kindern

Anzeige

London. Modedesignerin Victoria Beckham (45) hat mit ihren Kindern Cruz und Harper im Garten Kleidung gebatikt. Die Britin zeigte in ihrer Instagram-Story ein Video von ihrem 15-jährigen Sohn und ihrer achtjährigen Tochter wie sie verschiedene Farben auf weißen Kleidungsstücken verteilen.

Ganze Familie in Batik

"Wir werden die Beckham-Familie ganz in Batik sein. Das gefällt mir", sagte Beckham mit einem Schwenk auf diverse bunt gefärbte Kleidungsstücke. Sie hätten alles gefärbt - von Socken, über T-Shirts bis hin zu Unterwäsche. Das sei ein starkes Mode-Statement, sagte Beckham. "Sie haben mein einfaches, schickes, weißes T-Shirt in wirklich etwas Besonders verwandelt", sagte die Modedesignerin am Ende des Video mit einem Lachen.

Victoria Beckham ist seit 1999 mit dem Fußballstar David Beckham verheiratet. Sie haben zusammen vier Kinder.

RND/dpa