Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann offenbar von Anonymous gehackt

Anzeige

Anzeige

Berlin. Aktivisten des losen Kollektivs Anonymous haben offenbar den veganen Koch und Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann gehackt. Das meldete die Gruppierung selbst auf Twitter.

Auf veröffentlichten Screenshots ist die Verzeichnisstruktur von Hildmanns Website zu sehen, darunter auch die des Mailsystems. Zudem habe man dort ein Video der Produktion für einen Werbespot von Hildmanns Energydrink-Marke “Daisho” gefunden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Hildmann schweigt zum Vorfall

Anzeige

Für den Angriff wurden offenbar Sicherheitslücken veralteter Software genutzt. Die Gruppierung macht sich darüber lustig, dass auf dem Server nicht einmal der aktuelle Sicherheitsstandard SSL genutzt werde.

Ob die Hacker sensible Daten erbeuten konnten, ist bislang unklar. Die Aktivisten schrieben jedoch: “Nun ist das braune Wespennest aufgescheucht. Zieht euch in Zukunft warm an, virtual winter is coming.”

Anzeige

Hildmann selbst hat sich zum Vorfall bislang nicht geäußert. Der Vegankoch hatte in den vergangenen Wochen mehrfach erfundene Theorien zur Corona-Pandemie verbreitet. Seiner Telegram-Gruppe folgen inzwischen 62.000 Menschen.