Verona Pooth will ihren Mann Franjo ein zweites Mal heiraten

Berlin. Model und Moderatorin Verona Pooth will ihren Mann Franjo Pooth noch einmal heiraten. „Früher hätte ich nie gedacht, dass ich das Eheversprechen mit Franjo noch einmal erneuern würde, das war nicht so unser Ding“, sagte die 52-Jährige, die mit ihrer Familie in Meerbusch bei Düsseldorf lebt, in einem „Gala“-Interview. Inzwischen denke sie aber anders.

„Wenn du mit jemanden seit 20 Jahren zusammen bist und so wunderbare Kinder dabei herauskommen, wenn du dich auf die Person 100 Prozent verlassen kannst und sie dich in all den Jahren nie hintergangen oder betrogen hat, dann ist es definitiv eine zweite Hochzeit wert“, sagte Pooth. Bei ihrer ersten Hochzeit habe sie ihren Mann erst zwei Jahre gekannt, beim zweiten Mal heirate sie ihn dann „mit Haut und Haar“.