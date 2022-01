Einen Monat nach Einbruch bei Verona Pooth: Keine Spur von geklautem Auto und Tresor

Anzeige

Meerbusch. Vier Wochen nach dem Einbruch in die Villa von Verona Pooth (53) fehlt weiterhin jede Spur zum Auto der Moderatorin und dem damit weggeschafften Tresor der Familie. Das sagte eine Sprecherin der zuständigen Polizei in Neuss am Dienstag. Unbekannte waren am Heiligabend in die Pooth-Villa in Meerbusch bei Düsseldorf eingestiegen und hatten Schmuck, Bargeld und Designertaschen gestohlen.

Den Tresor hatten sie in Verona Pooths Kleinwagen verfrachtet und weggefahren, wie auf Überwachungsaufnahmen zu sehen war. Die Moderatorin hatte die Aufnahmen der „Bild“ zur Verfügung gestellt, weil sie nach Angaben der Zeitung auf Zeugenhinweise hoffte. Laut einer Polizeisprecherin gibt es bislang allerdings keine Ermittlungsergebnisse. Die Suche nach den Tätern laufe weiter.