Vermisster Freund von Ex-“Sturm der Liebe“-Schauspielerin Sarah Stork offenbar tot aufgefunden

Von einem Wanderausflug in der Nähe von Las Vegas, Nevada, kam der Freund von Ex-“Unter uns“-Star Sarah Stork nicht zurück. Nachdem der Ex-“Unter uns“-Star kurz zuvor noch um Hinweise bei ihren Follower auf Instagram bat, kommt Stunden später die scheinbar traurige Gewissheit. Unter dem Hilfeaufruf auf Instagram kommentiert die Schauspielerin: „Ich danke euch allen, leider hat unser aller Beten nicht geholfen.“

Auch die lokale Polizei gab über Twitter bekannt, dass sie den Vermissten leblos aufgefunden haben. Der Verstorbene sei in der Nähe eines Wanderpfades auf dem Mount Charleston gefunden worden, so der Tweet. Es gebe kein Anzeichen von Fremdverschulden.

Suchaktion läuft seit Montag

Seit Montag gilt der Freund der Schauspielerin seit einem Wanderausflug als vermisst. Zuletzt teilte Storck in einem emotionalen Post mit zwei Fotos des Vermissten, sogar die GPS-Daten seines vermutlich letzten Standortes. Dazu schrieb sie „Dringend!!! Bitte helft!!!“.

Sarah Stork spielte von 2009 bis 2010 und in weiteren Gastfolgen in der Telenovela „Sturm der Liebe“ mit. 2013 war sie in „Unter uns“ zu sehen. Aktuell ist sie Teil des Ensembles in „Ella Schön“ im ZDF.