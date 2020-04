Vergleich mit Karneval: Corona-Spruch von TV-Arzt Eckart von Hirschhausen geht viral

Anzeige

Seit Montag gibt es eine Maskenpflicht in Deutschland. Warum die aus seiner Sicht sinnvoll ist, hat Arzt und Fernsehmoderator Eckart von Hirschhausen (52) noch einmal in den sozialen Medien deutlich gemacht - und trifft damit offenbar einen Nerv. Sein Spruch wird im Netz vielfach geteilt und kommentiert.

Zu einem Foto von sich mit einem bunten, gehäkelten Mundschutz schreibt von Hirschhausen unter anderem auf Instagram: “Wenn im Karneval ein Typ besoffen neben dir steht und pinkeln muss, macht es einen Unterschied, was er an hat. Wenn er nichts an hat, wirst du nass. Wenn er eine Hose an hat, die Hose. Eine Alltagsmaske ist die Hose für Mund und Nase. Deshalb: Maske auf!”

Zuletzt hatte von Hirschhausen sich auch dafür eingesetzt, trotz der Corona-Krise weiter gegen den Klimawandel zu kämpfen. So hatte er mit einem Redebeitrag an der ersten Online-"Fridays For Futures"-Demo teilgenommen und in einem Interview gesagt: “Unsere Erde ist krank, sie hat hohes Fieber.”

RND/hsc