MeToo in der Deutschrap-Szene: Vergewaltigungsvorwurf gegen Samra

Berlin. Nach Vergewaltigungsvorwürfen gegen den Rapper Samra hat der Musiker die Anschuldigungen öffentlich zurückgewiesen. „Ich habe niemanden vergewaltigt, weder die Person, die mich dessen beschuldigt, noch andere Menschen“, teilte Samra am Freitag in einem Statement auf Instagram mit. Zuvor hatte die Influencerin Nika Irani schwere Vorwürfe gegen den Berliner Rapper erhoben.

Frau habe 20 Mal nein gesagt

In langen Instagram-Posts schilderte sie, wie Samra sie in einem Aufnahmestudio in ein Schlafzimmer gezerrt und gewaltvoll aufs Bett geworfen haben soll. Danach habe er ihr die Unterhose zerfetzt, sie gewürgt und geküsst, während sie zwanzig Mal nein gesagt haben will.

Den Sex habe sie über sich ergehen lassen. Samra antwortete in einem Instagram-Video, dass er gegenüber Irani „kein Gentleman“ gewesen sei, es sich aber um keine Vergewaltigung gehandelt habe.

Universal beendet Zusammenarbeit mit Samra bis zur Klärung der Vorwürfe

Ohne konkret den Namen Samra zu nennen, teilte Universal Music Germany in einer Instagram-Story am Freitag mit: „Gegen einen unserer Künstler wurden auf Social Media schwere Anschuldigungen erhoben. Konkret geht es um den Vorwurf der sexuellen Gewalt. (...) Aufgrund der Schwere der Anschuldigungen haben wir uns dazu entschlossen, die Zusammenarbeit mit dem betreffenden Künstler bis zur Klärung der Vorwürfe ruhen zu lassen.“ Samras Alben erschienen bislang bei Urban Records von Universal.

Fall Samra stößt Debatte in Deutschrap-Szene an

Der Fall dürfte in der gesamten Deutschrap-Szene ein Debatte um sexuelle Übergriffe anstoßen. Auf Instagram will etwa die Seite „deutschrapmetoo“ Fälle sammeln und Betroffene vernetzen.

Seitdem der Hashtag #MeToo in der Welt ist, kommt es immer wieder zu ähnlichen Enthüllungen. Das Spektrum der Vorfälle reicht dabei von Machtmissbrauch über sexuelle Belästigung bis hin zu Vergewaltigungsvorwürfen. Auslöser für die breite MeToo-Bewegung waren Vorwürfe gegen US-Filmproduzent Harvey Weinstein im Oktober 2017.