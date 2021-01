„Verbotene Liebe“-Schauspieler Thomas Gumpert ist tot

Anzeige

Schauspieler Thomas Gumpert ist im Alter von 68 Jahren verstorben. Kollegin Katy Karrenbauer postete am Donnerstag ein Bild eines Facebook-Posts von Gumperts privaten Facebook-Profil. Darin steht, dass Gumpert am frühen Donnerstagmorgen verstorben sei. „Und traurig beginnt auch dieses Jahr! Gute Reise, lieber Thomas. Es war immer eine große Freude, mit dir zu arbeiten“ schrieb die 58-Jährige auf der sozialen Plattform.

Das Management des Schauspielers bestätigte seinen Tod gegenüber der „Bild“-Zeitung.

Thomas Gumpert spielte unter anderem zwischen 1995 bis 2008 in der ARD-Soap „Verbotene Liebe“ mit. Er verkörperte darin die Rolle des Johannes Graf von Lahnstein, der am Ende den Serientod starb. Der 68-Jährige war zudem auch in Krimiserien wie „Alarm für Cobra 11“ oder „Wolffs Revier“ zu sehen.