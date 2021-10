Vater von Willi Herren nach schwerer Krankheit gestorben

Anzeige

Anzeige

Ein weiterer Schicksalsschlag für die Familie von Willi Herren: Ein halbes Jahr nach dem Tod des Schauspielers und Sängers ist auch dessen Vater Wilhelm (86) in der Nacht zu Samstag nach schwerer Krankheit in einer Pflegeeinrichtung verstorben. „Ruhe in Frieden mein Papa, jetzt bist du bei deinem Sohn und bei Mama“, schrieb Tochter Annemie Herren am Samstag bei Instagram.

„Ich bin mit den Kindern meines Bruders gemeinsam den letzten Weg bei meinem Vater gegangen. Wir haben seine Hand gehalten, als er starb. Das ist mir wichtig“, sagte Annemie Herren dem Kölner „Express“. Ihr Vater sei demenzkrank gewesen und lebte bereits länger in einer Pflegeeinrichtung.

Willi Herren: gutes Verhältnis zu seinem Vater

Anzeige

Zu seinem Sohn Willi habe der gebürtige Kölner ein gutes Verhältnis gehabt und ihn während seiner Karriere begleitet: „Papa war ein Lebemann, er ist mit Willi um die Bühnen gezogen und war immer bei seinen Auftritten dabei. Die Leute haben meinen Vater geliebt, die Anteilnahme ist schon jetzt riesig“, so Annemie Herren weiter. „Er war ein echter Junge aus dem Leben und, wie man sagt, ein echter Kölscher Jung, der wie Willi nichts ausgelassen hat.“ Wenn Möglichkeit bestünde, würden sie ihren Vater gern neben Willi Herren beerdigen.

Anzeige

Der Schauspieler und Schlagersänger Willi Herren war im April tot in seiner Wohnung in Köln-Mülheim gefunden worden. Er wurde nur 45 Jahre alt. Bekannt war er als Serienfiesling „Olli Klatt“ in der ARD-Sendung „Lindenstraße“. Später trat er als Sänger von Mallorca-Partyschlagern auf und war in mehreren Reality­formaten zu sehen.