Vater von Madonnas Freund Ahlamalik Williams plaudert weitere Details aus

Während US-Star Madonna (61, "Ray of Light") und Tänzer Ahlamalik Williams (25) sich nicht öffentlich zu den Gerüchten um ihre Liebe äußern, plaudert sein Vater Drue (59) regelmäßig munter drauflos. Diesmal stand er dem US-Portal "TMZ" Rede und Antwort. Einmal mehr bestätigte er darin, dass sein Sohn seit etwas mehr als einem Jahr mit Madonna ausgehe. Die beiden hätten sich 2015 zum ersten Mal getroffen, als sein Sohn für Madonnas "Rebel Heart"-Tour vortanzte - und Madonna ihn persönlich auswählte.

Bereitwillig erzählte der stolze Vater auch von seinem ersten Aufeinandertreffen mit dem Superstar. Demnach habe es im September nach einer von Madonnas Shows in New York City stattgefunden. Im vergangenen Monat habe Madonna Ahlamaliks Eltern dann auch bei einer ihrer Ceasar's-Palace-Shows empfangen. Die Künstlerin habe sie in ihre Suite eingeladen, wo Madonnas Leibkoch für alle ein Dinner zubereitete. Der Superstar habe sie außerdem zu ihren Shows in London und Frankreich Anfang 2020 eingeladen. Die Flüge seien bereits gebucht.

Madonnas große Familie

Madonna Louise Ciccone, wie sie gebürtig heißt, war von 1985 bis 1989 mit US-Schauspieler Sean Penn (59) verheiratet. Die Ehe blieb kinderlos. 1996 wurde ihre Tochter Lourdes Maria Ciccone Leon (23) geboren. Sie stammt aus Madonnas Beziehung mit ihrem kubanischen Fitnesstrainer Carlos Leon (53). Von 2000 bis 2008 war sie mit dem britischen Regisseur Guy Ritchie (51) verheiratet. Aus dieser Ehe stammt ihr zweites leibliches Kind, Rocco John Ciccone Ritchie (19), der 2000 zur Welt kam. Madonna adoptierte 2008 David Banda Mwale (14) und 2009 Mercy James (13) aus Malawi. 2017 folgten die Zwillingsmädchen Estere und Stella (7), ebenfalls aus Malawi.

RND/ili/spot