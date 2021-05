Vater von Britney Spears behauptet: Sie leidet an Demenz

Anzeige

Britney Spears leidet an Demenz. Das zumindest behauptet ihr Vater Jamie Spears in Gerichtsakten als Begründung, warum er die finanzielle Vormundschaft über seine Tochter haben soll. Der britische Journalist Mobeen Azhar, der eine TV-Dokumentation über den Spears-Fall herausbringt, will Einsicht in das Dokumente bekommen haben.

In „The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship“ erzählt er, wie er in Fanforen schon vor Jahren von der Demenzbehauptung gelesen hatte: „Ich war überzeugt, dass es sich um eine ziemlich abwegige Verschwörungstheorie handelt. Wie konnte das der Grund sein, dass Britney seit zwölf Jahren unter einer Vormundschaft steht?“ Doch dann sei Azhar an eine Kopie des Gerichtsdokuments gekommen, in dem das Kästchen „Demenz, Einweisung oder Behandlung wie angeben“ von Jamie Spears angekreuzt gewesen sei.

Trotz angeblicher Demenz vier Alben und vier Welttourneen

Nicht nur Azhar, sondern auch die Fans der Popprinzessin finden es sehr unwahrscheinlich, dass ihr Idol zu den 5 Prozent von Menschen gehört, die unter 65 an dem Gedächtnisverlust leiden. Zumal Spears seit 2009 vier Alben auf den Markt gebracht und vier Welttourneen gespielt hat. Was „für jemand mit Demenz ziemlich unmöglich wäre, weil er sich Songtexte und Tanzeinlagen merken muss“.