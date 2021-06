Vater von Blake Lively: US-Schauspieler Ernie Lively gestorben

Anzeige

New York. Der US-Schauspieler Ernie Lively, Vater von „Gossip Girl“-Star Blake Lively (33), ist tot. Ernie Lively sei im Alter von 74 Jahren an Kreislaufversagen gestorben, berichteten US-Medien am Donnerstag unter Berufung auf seine Familie. Der 1947 in Baltimore geborene Lively wurde unter anderem durch Rollen in der Komödie „Eine für 4“ und „Passagier 57“ bekannt.

1979 hatte er Elaine McAlpin geheiratet. Das Paar bekam die Kinder Blake und Eric, zudem adoptierte Lively McAlpins drei Kinder aus einer früheren Beziehung, Lori, Robyn und Jason. Alle fünf Kinder folgten ihrem Vater in die Schauspielerei.