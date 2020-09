Usher bekommt 2021 seine eigene Show in Las Vegas

Anzeige

Nicht jeder Musikkünstler bekommt eine eigene Konzertshow in Las Vegas (Nevada): Sänger Usher gehört jetzt auch dazu und wird ab 2021 regelmäßig in der Partystadt auftreten. “Ich beginne meinen Aufenthalt in Vegas im Juli 2021 in Caesars Palace Colosseum”, verkündet der 41-Jährige auf Instagram. Laut der US-Entertainmentseite “US Weekly” sagte er darüber hinaus in einem Statement: “Ich habe es vermisst, live für meine Fans aufzutreten, und ich freue mich sehr, sie in Las Vegas zu sehen.” Seine Konzertreihe soll bis Januar 2022 gehen.

Superstars wie J. Lo und Celine Dion

Er gehört somit zu einer Riege von Superstars, die eine Show in Las Vegas haben. Darunter ist zum Beispiel Sängerin Celine Dion, die von 2003 bis 2007 und von 2011 bis 2019 im Club Colosseum auftrat. Auch Jennifer Lopez trat von Januar 2016 bis September 2018 im Zappos Theater auf. Gwen Stefani und Lady Gaga hatten ebenfalls bereits eigene Eventreihen in Las Vegas.