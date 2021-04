Uschi Glas, Arnold Schwarzenegger und Co.: Diese Promis sind bereits geimpft

Anzeige

Millionen Menschen werden derzeit mit verschiedenen Impfstoffen gegen Covid-19 geimpft. Darunter sind auch Schauspieler, Politiker oder Moderatoren. Wir geben einen kleinen Überblick.

Der mächtigste Mann der Vereinigten Staaten von Amerika hat es hinter sich: Joe Biden ließ sich bereits kurz vor Weihnachten impfen – vor laufender Kamera. Der 78-jährige US-Präsident gehört ja ohnehin qua Alter zu einer Risikogruppe. Er bekam das Vakzin der Hersteller Biontech und Pfizer, zuvor hatte Bidens Frau Jill (69) die Spritze gesetzt bekommen. Das Präsidentenpaar warb damit um Vertrauen in die Impfung. Biden sagte: „Es gibt keinen Grund zur Besorgnis.“ Damit sind die Bidens nur ein Beispiel von vielen Politikern und Prominenten – insbesondere in den USA –, die bereits eine Impfung erhalten haben und es öffentlich machen.

Der US-amerikanische Filmemacher und Oscar-Preisträger Oliver Stone setzt – im Gegensatz zu seinem Präsidentenpaar – auf die medizinische Qualifikation einer anderen Supermacht. Der 74-Jährige reiste Mitte Dezember nach Russland und ließ sich dort einen Impfstoff verabreichen. „Ich weiß nicht, für wie lange es hilft, aber ich habe viel Positives gehört“, so Stone in einem Interview mit dem russischen Staatsfernsehen.

In den Staaten geht das Impfen etwas fixer als hierzulande vonstatten. Und so tun viele US-Promis öffentlich kund, wenn sie den Stoff im Körper haben. Schauspieler Ryan Reynolds (44) scherzte unter einem Foto seiner Impfung, nun endlich 5G zu haben, Countrylegende Dolly Parton (75) sang bei ihrem Termin eine umgetextete Version ihres Hits „Jolene“ („Vaccine“) und auch Popdiva Mariah Carey (52) trällerte bei ihrer Impfung ein Liedchen.

Noch nie sei er glücklicher darüber gewesen, in einer Schlange anstehen zu müssen, kommentierte der Schauspieler und frühere Gouverneur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger (73), als er Mitte Februar auf seine Impfung wartete. Auch Schauspieler Sean Penn (60) bezeichnete sich als „glücklichen Mann“, und Kollegin Jane Fonda (83) versicherte: „Es tut nicht weh.“ Anthony Hopkins (83) sprach während seines Impftermins in Los Angeles von einem „Licht am Ende des Tunnels“. Und auch andere zeigten sich glücklich nach dem Piks – wie der Komiker Steve Martin (75), Musiker Tony Bennett (94), die Schauspieler Patrick Stewart (80), Samuel Jackson (72), Harrison Ford (78), Billy Crystal (73) und Jeff Goldblum (68) sowie Ex-Model Christie Brinkley (67) – um nur einige zu nennen. Komponist Andrew Lloyd Webber (73) nahm gar an der Studie für Astrazeneca teil. Ihm sei laut „The Boston News“ nach der Testphase mitgeteilt worden, dass er nicht in der Placebogruppe war, sondern den richtigen Impfstoff erhalten habe.

Camilla: „Man nimmt, was man kriegt“

Auch mehrere gekrönte Häupter haben schon ihre Impfung hinter sich. Pünktlich, am 1. Januar 2021, ließ sich laut einer Mitteilung die dänische Königin Margrethe II. impfen. Im März wurden Herzogin Camilla (73) und Ehemann Prinz Charles (72) gegen Corona geimpft. Und womit? „Ich habe nicht gefragt, weil ich Spritzen so sehr hasse, dass ich einfach meine Augen zugemacht habe…“ Welcher Impfstoff es ist, sei ihr aber auch egal gewesen. „Man nimmt, was man kriegt.“ Bekommen hat sie offenbar eine Dosis von Astrazeneca. Queen Elizabeth (94) und ihr mittlerweile verstorbener Mann Prinz Philip waren bereits einige Wochen zuvor an der Reihe.

Geschützt: Premierminister Boris Johnson lässt sich bei seiner Impfung fotografieren. © Quelle: imago images/Xinhua

Mitte März warb der britischen Premierminister Boris Johnson (56) für Astrazeneca und ließ sich die Nadel setzen – die Pressefotografen waren dabei. Israels Präsident Benjamin Netanjahu (71) bekam ebenso vor laufenden Kameras eine Nadel in den Oberarm.

Anders Russlands Präsident Wladimir Putin (68): Entgegen seiner sonstigen Gewohnheiten hat er seine Impfung hinter verschlossenen Türen durchgezogen. Viele in Russland hatten sich darüber gewundert, dass ausgerechnet Putin, der schon mit nacktem Oberkörper beim Reiten und beim Arzt posierte, sich beim Impfen so kamerascheu verhalten hat. Das Thema wurde im Land breit diskutiert. Erst hatte Putin offenbar gezögert, dann erklärt, Sput­nik V sei nicht für sein Alter freigegeben. Danach wurde das Präparat zugelas­sen für über 60-Jährige, dann hieß es, die Spritze passe nicht in Putins Impfplan. Als es dann doch endlich zu einem Termin kam, wurde nicht klar, mit welchem der drei von russischen Forschern entwickelten Präpa­rate sich der Präsident impfen lasse. Vertrauensbildende Maßnahmen sehen anders aus.

Wo war nun das Pflaster?

Und wie sieht es in Deutschland aus? Auch hierzulande wird geimpft und darüber geredet. Kurz nach dem teilweisen Stopp der Corona-Impfungen mit dem Mittel von Astrazeneca hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Vakzin Anfang April verabreichen lassen. „Ich vertraue den in Deutschland zugelassenen Impfstoffen“, sagte der 65-Jährige. Als Werbegesicht für eine Pro-Impfkampagne ist auch Uschi Glas (77) beim Impfen zu sehen. Die Kampagnenbilder zeigen aber natürlich nicht die echte Impfung – denn nur so lässt sich der Widerspruch auflösen, warum bei der Schauspielerin auf einem Foto das Pflaster auf dem rechten Arm zu sehen ist, während ein Spot zeigt, wie sie die Spritze in den linken Arm bekommt. Auf Anfrage des „Pfälzischen Merkur“ antwortet die Pressestelle des Bundesministerium für Gesundheit, dass „Frau Glas vor Veröffentlichung des Spots und der Kampagnenmotive geimpft“ wurde.

Auch der Schauspieler Dieter Hallervorden (85) hat Mitte Januar seine Impfung bekommen – ein Beweisfoto postete der Komiker bei Instagram: „Heute gegen Corona geimpft! Ja! Ja! Jaaa!“, schreibt er dazu. Schauspieler Ralf Möller – mit 62 Jahren beim Impfen nicht in der ersten Reihe – sorgt sich eher um seine Eltern Ursula (85) und Helmut (92). Am 12. April erklärte Möller den „mehrmonatigen Impfkampf“ seiner Eltern für beendet. Er sei nun zufrieden und glücklich, dass „Vadder“ und Mutter vollständig geimpft seien, sagte der ehemalige Bodybuilder.

Ihr sei die Impfung „sehr sehr gut bekommen“, erzählte die in Monaco lebende deutsche TV-Prominente Carmen Geiss vor zwei Wochen in einem Video. Geiss ist erst 55 Jahre alt – doch die Impfungen in dem kleinen Fürstentum gehen eben schneller voran als in Deutschland.