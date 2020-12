US-Schauspieler Tommy „Tiny“ Lister mit 62 Jahren gestorben

Anzeige

Los Angeles. Der US-Schauspieler und ehemalige Wrestler Tommy „Tiny“ Lister („Friday“, „Das Fünfte Element“) ist im Alter von 62 Jahren gestorben. Er sei am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) leblos in seinem Haus in Marina Del Rey in Kalifornien aufgefunden worden, sagte seine Managerin Cindy Cowan. Zur Todesursache wurde nichts gesagt. Lister war dieses Jahr an Covid-19 erkrankt. Nach Angaben Cowans erholte er sich von der Infektion, wurde aber vor rund einer Woche wieder krank und konnte nur noch schwer atmen.

An der Seite von Rapper Ice Cube

Der 1,96 Meter große und 125 Kilo schwere Lister hatte seine wohl bekannteste Rolle in dem Film „Friday“ aus dem Jahr 1995 und dem zweiten Teil fünf Jahre später. Er spielte darin an der Seite von Rapper Ice Cube, der auch das Drehbuch verfasst hatte, den Schläger Deebo. „RIP Tiny „Deebo“ Lister“, schrieb Ice Cube auf Instagram.