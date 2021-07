US-Sängerin Halsey ist Mutter geworden

Anzeige

Los Angeles. Die US-Sängerin Halsey (26, „You Should Be Sad“, „Bad At Love“) ist Mutter geworden. „Dankbarkeit“ für die „ungewöhnlichste und euphorische Geburt“, schrieb Halsey am Montag auf Instagram.

Ender Ridley Aydin sei am 14. Juli zur Welt gekommen. Dazu postete sie ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie das Baby in den Armen hält, mit ihrem Partner, Drehbuchautor Alev Aydin, an der Seite.

Im Januar hatte das Paar die Schwangerschaft bekanntgegeben. „Überraschung“, schrieb sie damals auf Instagram zu Fotos, auf denen sie mit nacktem, runden Babybauch posierte. Zuletzt hatte sich Halsey öffentlich für einen offeneren Umgang mit der Unterleibserkrankung Endometriose eingesetzt, an der sie selbst leidet. Endometriose kann unter anderem zu schweren, krampfartigen Schmerzen während der Periode und zu Unfruchtbarkeit führen.