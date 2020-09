US-Pornostar Ron Jeremy erneut wegen Vergewaltigung mehrerer Frauen angeklagt

Anzeige

Los Angeles. US-Pornostar Ron Jeremy ist erneut wegen Vergewaltigung angeklagt worden. Dem 67-Jährigen werden in 20 Anklagepunkten Vergewaltigung und sexuelle Übergriffe auf zwölf Frauen und ein Mädchen vorgeworfen, wie die Behörden am Montag mitteilten. Ende Juni war Jeremy bereits wegen der Vergewaltigung von drei Frauen und einem sexuellen Übergriff bei einer vierten Frau angeklagt worden.

Ronald Jeremy Hyatt, so sein bürgerlicher Name, plädierte vor dem Gericht in Los Angeles auf nicht schuldig. Er hatte zuvor alle Anschuldigungen zurückgewiesen. Seit Juni sitzt er in Untersuchungshaft.

Neue Anklage umfasst Zeitspanne von 16 Jahren

Die neue Anklage umfasst eine Zeitspanne von 16 Jahren, von 2004 bis zum Januar dieses Jahres. Im Januar soll er eine 21-Jährige vor einem Geschäft in Hollywood überfallen haben.

Zu den Anklagepunkten gehören fünf Fälle mutmaßlicher Vergewaltigung und sechs Fälle mutmaßlicher Körperverletzung. Jeremy soll außerdem im Jahr 2004 bei einer damals 15-Jährigen bei einer Party sexuell übergriffig geworden sein. Sechs der mutmaßlichen Übergriffe fanden der Staatsanwaltschaft zufolge in einer Bar in West Hollywood statt, die Jeremy häufig besuchte.

Jeremys Anwalt nennt ihn “absolut unschuldig”

Nach der Anklage im Juni hatte Jeremys Anwalt Stuart Goldfarb mitgeteilt, Jeremy sei "absolut unschuldig". Er antwortete am Montag zunächst nicht auf eine E-Mail mit der Bitte um einen Kommentar.

Ermittler des Sheriffbüros des Bezirks Los Angeles hatten weitere mögliche Opfer im Juni darum gebeten, sich zu melden. Der Staatsanwaltschaft zufolge meldeten sich in den darauffolgenden Tage Dutzende. Jeremy könnte im Höchstfall zu einer kombinierten Strafe von mehr als 250 Jahren im Gefängnis verurteilt werden.