Urlaub während Corona: Model Nathalie Volk taucht auf den Malediven ab

Model Nathalie Volk (23) gönnt sich gerade eine Auszeit auf den Malediven. Die Ex-GNTM-Kandidatin studiert eigentlich in den USA, doch dort darf sie wegen der Corona-Pandemie nicht einreisen. “Momentan belege ich online Kurse. Ich möchte auch weiter in Amerika studieren, Psychologie an der Harvard University”, sagt die 23-Jährige gegenüber “Bild”.

“Ich wollte mal wieder ans Meer fahren. Da finde ich, sind die Malediven am schönsten. Das Wasser ist so klar und sauber wie kaum ein anderes. Das erste Mal war ich hier für Dreharbeiten und seitdem habe ich mich in den Indischen Ozean verliebt”, erklärt sie die Auswahl ihres Reiseziels.

Malediven sind Risikogebiet

Die Einreise in die Malediven ist für Touristen seit dem 15. Juli grundsätzlich wieder möglich. Sie gelten aber weiterhin als Risikogebiet. Daher wird vor Reisen gewarnt, schreibt das Auswärtige Amt auf seiner Website.

Das scheint Volk nicht wirklich zu stören, schließlich ist sie nicht nur zum Ausspannen dort. “Hier kümmere ich mich auch weiter um den Umweltschutz. Seit ich mit Frank zusammen bin, habe ich viel über den Umwelt- und Meeresschutz dazugelernt und wie wichtig er für uns ist. Wir haben nur eine Mutter Erde”, sagt sie zu “Bild”.

Apropos Frank: Ihr Verlobter Frank Otto (63) ist nicht mit ihr in den Urlaub geflogen. Wegen Terminen blieb der Versandhausmillionär zu Hause in Hamburg. Kriseln soll es auf keinen Fall: “Frank und ich arbeiten an unserem Traumhaus”, erklärt Volk, die seit 2015 mit dem Unternehmer zusammen und seit 2018 verlobt ist.

Einen Monat nach Bekanntwerden ihrer Krebserkrankung im März kehrte Nathalie Volk aus den USA, wo sie eigentlich lebt, nach Deutschland zurück. Seitdem wartet sie darauf, wieder in die USA einreisen zu dürfen. In Los Angeles sehe die 23-Jährige auch ihre Zukunft.