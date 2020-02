Unter Tränen: Atze Schröder entschuldigt sich für Nazi-Verbrechen seines Vaters

Anzeige

Seine Fans kennen ihn als Komiker, der regelmäßig Tausende Besucher in deutschen Hallen begeistert. Am Donnerstagabend zeigt Atze Schröder eine ganz andere, sehr emotionale Seite. Unter Tränen spricht der Comedian in der Talkshow von Markus Lanz über die Nazi-Verbrechen seines Vaters und seine dunkle Familiengeschichte.

Neben Schröder ist auch die Holocaustüberlebende Eva Szepesi bei Markus Lanz zu Gast, die 87-Jährige berichtet über ihre Erlebnisse im KZ-Auschwitz. Aussagen, die Atze Schröder emotional sehr bewegen, später kommt er selbst auf die Nazi-Vergangenheit seiner Familie zu sprechen: Mit 17 sei sein Vater, zu dem er ein sehr enges Verhältnis gehabt habe, eingezogen worden.

"Mein Vater hat die schlimmsten Sachen gemacht als Soldat. (...) Später hat er mit mir darüber gesprochen", sagt Schröder, der immer wieder mit der Fassung ringt. "Wenn er jetzt hier sitzen würde, würde er sich entschuldigen, vermute ich", sagt Schröder, der dann aufsteht, auf Eva Szepesi zugeht und ihr unter Tränen die Hand reicht. "Es tut mir leid. Wir dürfen das nie vergessen", sagt er zu der Holocaust-Überlebenden.

Comedian Atze Schröder (2.v.r.) reicht Eva Szepesi (2.v.l.), Holocaust-Überlebende, im Beisein ihrer Tochter Anita Schwarz (r) und Moderator Markus Lanz in der ZDF-Sendung "Markus Lanz" die Hand. © Quelle: Markus Hertrich/ZDF/dpa

"Es gab sehr viele Tragödien in unserer Familie"

Auch über den Tod seines Vaters im Alter von 87 Jahren spricht Atze Schröder. Er sei zu Besuch zu seinen Eltern gekommen und ins Wohnzimmer gegangen: "Mein Vater springt vom Sofa auf mit seinen 87 Jahren, fasst sich kurz ans Herz, kriegt einen Herzschlag, gab mir noch die Hand, wir schauten uns noch in die Augen und fällt tot in den Sessel."

Der Umstand, dass er zum Zeitpunkt des Todes bei seinem Vater gewesen sei, habe ihn dazu verleitet, nicht zu trauern: "Weil ich gedacht habe, zwischen uns ist alles erledigt. Zwei Jahre später hat mich diese Trauer eingeholt. Alles Unterdrückte steht eines Tages vor deiner Tür", so Schröder.

Auch ein weiteres dunkles Kapitel seiner Familiengeschichte mach der Comedian öffentlich: Schwer traumatisiert von den Erlebnissen im Zweiten Weltkrieg hätten sich seine Oma und mehrere Onkel, Brüder seines Vaters, erhängt. "Es gab sehr viele Tragödien in unserer Familie."

