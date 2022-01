„Unsere Familie wächst“: Kim Gloss bestätigt ihre Schwangerschaft

Anzeige

Berlin. Nachdem sich Kim Gloss zuletzt nach einem Zusammenbruch unter Tränen bei ihren Fans gemeldet hatte, vermeldete sie jetzt positive Neuigkeiten. Auf ihrem Instagram-Channel hat die ehemalige „DSDS“- und Dschungelcamp-Kandidatin ein Bild hochgeladen, das ihre Silhouette und die ihres Ehemanns Alexander Beliaikin zeigt. Deutlich erkennbar: der Babybauch der 29-Jährigen. Der Bildtitel „Our Family Is Growing“ bestätigt schließlich die Schwangerschaft.

Unter dem Post reihten sich schnell die Glückwünsche aneinander. Unter anderem Clea-Lacy Juhn, Angelina Pannek, Fiona Erdmann und Jessica Haller freuten sich in ihren Kommentaren gemeinsam mit Kim Gloss.

Vor achten Jahren zum ersten Mal Mutter geworden

Ihren Ehemann hatte Gloss in 2015 kennengelernt, im August 2021 heiratete sie schließlich den Händler für Luxusautos. Das Ehepaar erwartet nun das erste gemeinsame Kind. Kim Gloss wurde vor acht Jahren das erste Mal Mutter. Aus der Partnerschaft mit Rocco Stark, mit dem Gloss im Jahr 2012 gemeinsam bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teilnahm, ist Tochter Amelia hervorgegangen.

Noch in der Vorwoche hatten sich die Fans Sorgen um Kim Gloss gemacht, die bei einem Besuch im Nagelstudio zusammengebrochen war. In einem Video erklärte sie, dass Nierensteine die Ursache für den Kollaps gewesen seien. Nun also die erleichternde Botschaft: Ihr geht es gut – genauso wie ihrem Kind.