Uni-Skandal: Mann von TV-Star Lori Loughlin muss ins Gefängnis

Boston. Der Modedesigner Mossimo Giannulli, Ehemann der „Full House“-Schauspielerin Lori Loughlin, ist in dem US-Skandal um Hochschulzulassungen für Studierende zu fünf Monaten Haft verurteilt worden. Ein Richter akzeptierte am Freitag Giannullis Abkommen mit der Staatsanwaltschaft, in dem er eine Schuld zugibt. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, eine halbe Million Dollar an Schmiergeldern gezahlt zu haben, damit seine beiden Töchter als Mitglieder des Ruderteams in die University of Southern California aufgenommen werden.

Loughlin sollte im Verlauf des Freitags ihr Strafmaß erhalten. Sie hatte unter einem Abkommen mit der Staatsanwaltschaft eine Schuld zugegeben. Damit soll sie zwei Monate Haft bekommen.

30 prominenten Eltern in den Fall verstrickt

Gemäß seinem Abkommen muss Giannulli 250.000 Dollar Strafe zahlen und 250 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Unter Loughlins Abkommen muss sie 150 000 Dollar zahlen. Sie soll 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

Das Ehepaar gehört zu knapp 30 prominenten Eltern, die im Fall um Hochschulzulassungsbetrug ein Fehlverhalten zugegeben haben. Dabei wurde aufgedeckt, dass hohe Schmiergelder gezahlt wurden, damit nicht ausreichend qualifizierte Schülerinnen und Schüler an Hochschulen aufgenommen wurden. Zu den prominenten Eltern, die eine Haftstrafe wegen des Betrugs bekamen, gehört die "Desperate Housewives"-Schauspielerin Felicity Huffman. Sie verbrachte im vergangenen Jahr knapp zwei Wochen im Gefängnis.