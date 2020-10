Sylvie Meis berichtet von “unglaublichem Moment” auf ihrer Hochzeit

Anzeige

Anzeige

Die Moderatorin Sylvie Meis hat am 19. September ihren Verlobten Niclas Castello in Florenz geheiratet. Dabei musste die gebürtige Holländerin auf die Anwesenheit zweier Menschen verzichten: Ihre Eltern konnten nicht dabei sein. Anstelle ihres Vaters führte sie ihr Sohn Damian (14) zum Altar. Von diesem besonderen Augenblick schwärmt Meis jetzt, da sie aus ihren Flitterwochen zurück in Hamburg ist, noch immer.

“Was natürlich für mich als Mutter ein unglaublicher Moment war, war dass Damián mich zu Niclas geführt hat. Und die Ruhe und das Selbstbewusstsein, mit dem er das gemacht hat, und was er mir in diesen Momenten gesagt hat, war einfach wirklich ein Traum”, sagt sie in einem RTL-Videointerview.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Seit dem Sommer wohnt der 14-jährige Sohn bei seinem Vater in Dänemark. Gegenüber RTL gesteht Meis: “Das ist immer noch ein riesen Schmerz, aber ja, so ist das Leben und es ist einfach eine neue Phase.” Die stolze Mutter unterstütze jedoch die Pläne ihres Sohnes Damián, der in Dänemark an einer Fußballkarriere arbeitet. “Ich hoffe, Damian macht seine Träume wahr in Dänemark, er ist auf einem guten Weg.” Sie freue sich auf seinen Besuch in Hamburg in den baldigen Schulferien.