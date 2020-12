Unerlaubter Waffenbesitz: Rapper Kollegah vor Gericht

Anzeige

Viersen. Gangster-Rapper Kollegah muss wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz an diesem Dienstag (11.30 Uhr) in Viersen vor Gericht. Polizisten wollen in seinem Wagen eine täuschend echt wirkende Schreckschusspistole entdeckt haben, die unter das Waffenrecht fallen soll. Den dafür benötigten kleinen Waffenschein soll der Musiker aber nicht besessen haben.

Kollegah legte Einspruch ein

Das Amtsgericht hatte auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl in Höhe von 12.000 Euro gegen den Musiker verhängt. Da Kollegah Einspruch eingelegt hat, muss der Fall nun vor Gericht verhandelt werden. Dazu hat das Amtsgericht das Erscheinen des 36-Jährigen angeordnet.