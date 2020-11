Umfrage-Reinfall: Fans wollen Michael Wendler nicht mehr live bei Instagram sehen

Anzeige

Es ist ruhig geworden um Schlagersänger Michael Wendler (48, „Egal“). Nach dem Eklat um krude Corona-Verschwörungstheorien hat er seinen Kanal auf dem umstrittenen Messengerdienst Telegram wieder eingestellt und auch bei Instagram ist der Sänger nicht mehr sonderlich aktiv - zuletzt hatte er dort zwar mal wieder ein Pärchenfoto mit seiner Laura (20) gepostet, dafür aber vor allem Spott geerntet.

Trotz allem scheint der Wendler inzwischen an einem dauerhaften Instagram-Comeback zu arbeiten. In seiner Story fragte er seine Follower am Dienstagabend: „Hallo Fans! Wollt ihr, dass ich mal wieder ‚live auf Instagram‘ gehe?“ Das vorläufige Ergebnis dürfte dann aber aus Sicht des Schlagersängers durchaus unter die Rubrik „Reinfall“ fallen: Gerade einmal 15 Prozent der Nutzer klickten auf Ja, 85 Prozent stimmten mit Nein ab (Stand: Mittwochnachmittag).

Das Umfrageergebnis dürfte Michael Wendler nicht gefallen. © Quelle: Instagram

Oliver Pocher macht sich über Wendler-Umfrage lustig

Und als ob das noch nicht genug der Peinlichkeit wäre, machte sich später auch noch Comedian Oliver Pocher über die Umfrage lustig: „Also für dich: Nach Stimmenauszählung hat NEIN gewonnen!“, schrieb der in seiner Instagram-Story. Eine Anspielung auf Aussagen des Wendler zur US-Wahl - der Sänger hatte zuletzt die Niederlage von Donald Trump öffentlich angezweifelt.

Und noch einen weiteren Seitenhieb konnte sich Pocher zu dem Umfragefoto, auf dem sich der Wendler eine venezianische Karnevalsmaske vors Gesicht hält, nicht verkneifen: „Bitte jetzt die Maske runter und das Ergebnis vor Gericht anfechten!“, schrieb Pocher. Der Schlagersängers hatte immer wieder den Nutzen der Maskenpflicht während der Corona-Pandemie angezweifelt.

Michael Wendler wiederum reagierte auf die Pocher-Posts mit den Worten: „Und wieder meldet sich ‚The King of Mobbing‘ Oliver Pocher.“ Und weiter: „Endergebnis abwarten! Bei Pocher ein Fremdwort.“

Wendler hat sich für Aussagen entschuldigt

Der Wendler hatte vor rund fünf Wochen mit Äußerungen zur Corona-Pandemie für einen Eklat gesorgt. In einem Instagram-Video erklärte er, er werfe der Bundesregierung in der Corona-Krise „grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und das Grundgesetz“ vor. Darüber hinaus beschuldigte des Sänger die Fernsehsender - darunter seinen damaligen Haussender RTL - „gleichgeschaltet“ zu sein. Inzwischen hat er sich in einem langen Video bei RTL entschuldigt. Der Sender war nach Wendlers Corona-Äußerungen umgehend auf Distanz gegangen.