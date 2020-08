Ulmen-Fernandes’ wütet gegen Berlin-Tegel - So reagiert der Flughafen

Anzeige

Anzeige

Berlin. Moderatorin und Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes hatte auf Instagram deutliche Kritik an den “ungeheuerlichen” Abläufen am Flughafen Berlin-Tegel geübt. Sie war in Mailand für Dreharbeiten gewesen, wo an den Flughäfen strikt auf Einhaltung der Corona-Regeln geachtet worden sei. “Komplett anders” hätte sich die Situation bei ihrer Ankunft in Berlin dargestellt.

Nach der Landung seien “alle Passagiere in einen Bus gequetscht” worden, so Ulmen-Fernandes. Besonders ärgere sie, dass zwei weitere Busse bereitgestanden hätten, die Passagiere ihren Angaben zufolge aber trotzdem alle in einen Bus einsteigen mussten. Wie konnte es soweit kommen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die Gründe für die mutmaßlichen chaotischen Zustände sind laut dem Flughafen Tegel vielfältig. Bei einer Reise am Wochenende wie im Fall Ulmen-Fernandes würde es generell am Terminal voller werden, sagte Sprecher Hannes Stefan Hönemann dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland”.

Insgesamt würden an den Flughäfen Tegel und Schöneberg täglich 20.000 bis 30.000 Menschen befördert und die Passagiere schnell nachhause wollen. Unter diesen Umständen könne es zu menschlichen Fehlern kommen. Um diese zu vermeiden, sei man täglich im Austausch mit den Fluggesellschaften und den sogenannten Bodenverkehrsdienstleistern, die von den Airlines bezahlt werden und die sich oftmals um die Beförderung der Passagiere vom Flieger bis zum Flughafengebäude kümmern.

Happy End für Collin Ulmen-Fernandes

Der Idealfall sehe so aus, dass nach der Ankunft am Flughafen drei Busse rotieren, die mit 30 - 35 Personen halb so viele Passagiere transportieren, wie Plätze verfügbar sind. Gehe man von einer Vollbesetzung eines Fliegers von 100 Personen aus, würde sich somit nur ein Drittel von ihnen gleichzeitig am Gepäckband aufhalten. Generell werde auf den Bustransfer, dem sogenannten Busboarding, nach Möglichkeit verzichtet, damit die Leute zu Fuß gehen können, wo es geht.

Anzeige

Wie es dazu kam, dass Ulmen-Fernandes sich in einen vollen Bus zwängen musste, während die hinteren beiden leer blieben konnte sich Hönemann nicht erklären. Zumindest innerhalb des Flughafens würden alle Corona-Regelungen eingehalten. Es gäbe Plexiglaswände, Maßnahmen, die Mindestabstände in den Wartebereichen und Warteschlangen sicherstellen sowie Aufforderungen, die Atemschutzmaske korrekt zu tragen.

Anzeige

Für die Schauspielerin jedenfalls hatte die Geschichte einen halbwegs guten Ausgang. Obwohl sie nach strapaziöser Ankunft in dem Instragram-Post über Husten und Halsschmerzen klagte, gibt sie jetzt Entwarnung. “Kein Corona! ‘Nur’ Streptokokken!”, schreibt die Schauspielerin in einem neuem Instagram-Post.