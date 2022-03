37 Jahre nach Veröffentlichung: Sting singt seinen Song „Russians“ nochmal und appelliert: „Stoppt den Krieg!“

Anzeige

Fast 40 Jahre nach der Erstveröffentlichung des Songs „Russians“ scheint der Titel vor dem Hintergrund von Putins Krieg in der Ukraine eine neue Bedeutung zu bekommen. Musiker Sting hat sich nun in einem Instagram-Video zu dem Kriegsgeschehen in Osteuropa geäußert und den Menschen vor Ort sein Mitgefühl ausgesprochen. „Für die mutigen Ukrainer, die gegen brutale Tyrannei kämpfen und für die vielen Russen, die gegen diese Gräueltaten protestieren, obwohl ihnen Verhaftung und Gefängnis drohen“, sagt der 70-Jährige zu Beginn des Videos.

Sting: „Plädoyer für unsere gemeinsame Menschlichkeit“

Der Musiker habe den Song lange nicht gespielt: „Weil ich nie gedacht habe, dass er jemals wieder relevant werden würde.“ Die Kriegserklärung Putins habe ihn jedoch eines anderen belehrt. „Angesichts der blutigen und jämmerlich fehlgeleiteten Entscheidung eines Mannes, in ein friedliches, unbedrohliches Nachbarland einzudringen, ist das Lied wieder einmal ein Plädoyer für unsere gemeinsame Menschlichkeit“, so Sting.

Abschließend richtet der Musiker einen Appell in die Kamera: „Wir, alle von uns, lieben unsere Kinder. Stoppt den Krieg.“ Unter dem Text verweist Sting auf eine Spendenaktion, die in Zusammenarbeit mit der „Armed Forces of Ukraine“ Hilfsgüter für die Ukraine nach Polen liefert.

In dem erstmals 1985 veröffentlichten Song singt Sting vom Kalten Krieg zur Zeit der Sowjetunion. Schon damals richtete er seine Worte an die Staatsoberhäupter in Europa und den USA: „So etwas wie einen gewinnbaren Krieg gibt es nicht / Es ist eine Lüge, die wir nicht mehr glauben.“ Der Song endet mit einem Appell an die Gleichheit der Menschen: „Wir teilen die gleiche Biologie, unabhängig von der Ideologie / Glaube mir, wenn ich dir sage / Ich hoffe, die Russen lieben ihre Kinder auch.“