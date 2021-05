Politiker und Prominente gratulieren Udo Lindenberg zum 75. Geburtstag

Anzeige

Er zählt zu Deutschlands größten und erfolgreichsten Musikern: Udo Lindenberg feiert am 17. Mai seinen 75. Geburtstag. „Alter steht für Radikalität und Meisterschaft und nicht fürs Durchhängen“, sagt er anlässlich seines Geburtstages. Glückwünsche gibt es in den sozialen Medien von zahlreichen Fans, Prominenten und Politikern.

Bundespräsident Walter Steinmeier gratulierte Lindenberg bereits vorab. „Meine guten Wünsche gelten einer Musiker-Legende. Hits wie ‚Cello‘, ‚Sonderzug nach Pankow‘ oder ‚Hinterm Horizont geht’s weiter‘ haben viele Menschen mehr geprägt als manche Schulstunde“, schreibt Steinmeier in seiner am Sonntag veröffentlichten Gratulation. „Keine Panik, lieber Udo Lindenberg, Sie wissen selbst am besten, dass die 75 nur eine Zahl ist!“

Ähnlich wie Steinmeier hält es auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz: „Herzlichen Glückwunsch – und keine Panik. Alter wird immer überschätzt, mach weiter so“, schreibt er auf Twitter zu einem gemeinsamen Foto. Lindenberg sei jemand, der sich engagiert und einmischt. „Ein aufrechter Typ mit coolen Tönen und einem großen Herz. Ein Hamburger, und vor allem ein ganz großer gesamtdeutscher Künstler.“

Michael Müller bedankt sich für Lindenbergs Einsatz

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller bedankte sich in einem zweiteiligen Tweet für Lindenbergs Einsatz gegen die deutsche Teilung. „Seit der Wiedervereinigung setzt er sich vor allem für Toleranz, Respekt, Frieden und eine bunte Gesellschaft ein“, schreibt der SPD-Politiker. Mit seinem „Sonderzug nach Pankow“ habe der Musiker Geschichte geschrieben.

Pinar Atalay: „Freue mich unendlich auf deinen nächsten Auftritt“

Zu den Gratulanten gesellten sich unter anderem auch „Tagesschau“-Sprecherin Pinar Atalay und Komiker Otto Waalkes. Atalay postete auf Twitter ein Bild von sich mit Udo Lindenberg. Dabei steht: „Alles Gute zum Geburtstag und freue mich unendlich auf deinen nächsten Auftritt.“

„Happy Birthday mein Freund“, schreibt Waalkes zu einem selbst gemalten Bild. Darauf ist zu sehen, wie der Komiker und Lindenberg gemeinsam Zigarre rauchen. Waalkes pustet mit dem Rauch den Schriftzug „Happy 75. Birthday Udo“ in die Luft. Aus Lindenbergs Mund kommt der „Ottifant“, die berühmte Comicfigur des ostfriesischen Comedian.