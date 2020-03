Udo Lindenberg, die Royals und Co. – Das denken die Promis über den Weltfrauentag

Anzeige

Der Weltfrauentag erinnert alljährlich am 8. März an den weltweiten Kampf um die Gleichstellung der Frau. Nicht nur Politiker melden sich an dem Tag oft zu Wort – auch Prominente äußern sich auf ihren Social-Media-Kanälen.

So postete Udo Lindenberg beispielsweise ein selbst gemaltes Bild mit den Worten: “Hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau.” Das Kunstwerk zeigt einen Mann, der dem Sänger optisch sehr ähnelt, der einer deutlich größeren Frau mit einem Glas zuprostet.

Prinz William und seine Frau Kate posteten auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal “Kensingtonroyal” eine Collage, die aus mehreren Bildern mit Frauen besteht. Dazu schreiben sie: “Heute ist Internationaler Frauentag. Um des Tags zu gedenken, feiern wir heute einige inspirierende Frauen, die wir im vergangenen Jahr getroffen haben.”

“Tagesschau”-Sprecherin Judith Rakers lud ein Foto von sich und Kolleginnen hoch, schrieb dazu: “Ich darf mit den tollsten Frauen der Welt arbeiten. Also mit einigen davon – weil da draußen alles voll ist von Knallerfrauen. Ich liebe euch, Mädels.”

Die werdende Mama und Influencerin Angelina Heger postete anlässlich des Weltfrauentages ein Foto von sich mit Babybauch, schrieb dazu: “Ich wünsch euch allen einen wundervollen Weltfrauentag. (…) Lasst uns heute den Tag ganz besonders feiern. Heute stehen wir Frauen im Fokus.”

