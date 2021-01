Tyler Perry will in TV-Sendung über Corona-Impfungen aufklären

Anzeige

Los Angeles. Der US-Schauspieler und Regisseur Tyler Perry (51) hat sich gegen das Coronavirus impfen lassen und will nun anderen helfen, sich eine Meinung über die Impfung zu bilden. „Ich möchte euch die Informationen geben, damit ihr eure eigenen Entscheidungen treffen könnt“, sagte er in der Morgensendung „CBS This Morning“. „Ich denke, darum geht es, um Aufklärung und Information.“

Er verstehe, wo das Misstrauen und die Skepsis über den Impfstoff herkämen, sagte er weiter. Er habe dem Impfstoff zunächst nicht getraut, auch angesichts der Trump-Regierung. Dann habe er aber beschlossen, die Impfung zu bekommen, sobald Experten seine Fragen beantwortet hätten.

Um vor allem die afroamerikanische Bevölkerung zu informieren und Zweifel auszuräumen, hat Perry eine Informationssendung zu den Corona-Impfungen auf dem US-Fernsehsender BET (Black Entertainment Television) am 28. Januar geplant.