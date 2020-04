TV-Star Kristin Cavallari will sich scheiden lassen

Anzeige

New York. Sie galten als Traumpaar, nun gehen sie getrennte Wege: Die US-Schauspielerin Kristin Cavallari und der Ex-Footballspieler Jay Cutler wollen sich nach sieben Jahren Ehe scheiden lassen. "Wir sind einfach zwei Menschen, die sich auseinandergelebt haben", schrieb Cavallari am Sonntag auf ihrer Instagram-Seite. Es scheint eine Trennung im Frieden zu sein. "Wir empfinden nichts als Liebe und Respekt füreinander", hieß es in dem Post weiter.

Die 33-jährige Cavallari wurde vor allem durch ihre Rolle in der Reality-Fernsehserie “Laguna Beach” bekannt, die auf MTV lief. Cutler, 36, spielte lange Zeit als Quarterback bei den Chicago Bears. Die beiden verlobten sich 2011 und heirateten zwei Jahre später. Sie haben zusammen drei Kinder.

RND/dpa