TV-Star Caroline Flack: Vor ihrem Tod war sie Opfer schlimmer Hetze im Internet

Anzeige

Anzeige

London. Britische Boulevardmedien haben nach dem Selbstmord der "Love Island"-Präsentatorin Caroline Flack negative Artikel über sie von ihren Online-Auftritten entfernt. So verfuhr am Sonntag beispielsweise die "Sun". Die 40-jährige wurde am Samstag tot in ihrer Londoner Wohnung aufgefunden, teilte ein Anwalt der Familie mit. Sie präsentierte die Realityshow von 2015 bis 2019; sie trat zurück, nachdem sie eines tätlichen Angriffs auf ihren Freund Lewis Burton beschuldigt wurde. Ein Prozess deswegen sollte im März beginnen.

Flack hatte die Beschuldigung zurückgewiesen, derentwegen sie eine negative Berichterstattung bekam und auf sozialen Medien getrollt wurde. Ihr wurde jeder Kontakt mit Burton verboten, was der 27-Jährige nicht wollte. Burton hatte auch erklärt, dass er nicht wolle, dass die Staatsanwaltschaft Anklage erhebt. Er drückte mit einer Nachricht auf Instagram seine Trauer aus und schrieb: “Mein Herz ist gebrochen (...) Ich verspreche, ich werde all die Fragen stellen, die du wolltest, und ich werde all die Antworten bekommen. Nichts wird dich zurückbringen, aber ich werde versuchen, dich jeden Tag stolz zu machen.”

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

“Negativere Presse als ein Terrorist oder Pädophiler”

Bis sie ins Kreuzfeuer der britischen Boulevardmedien geriet, war Flack im Fernsehen äußerst erfolgreich. Neben der - umstrittenen - Realityshow “Love Island” präsentierte sie auch populäre ITV-Sendungen wie “I’m A Celebrity ... Get Me Out of Here!” und “The X-Factor” sowie 2014 “Strictly Come Dancing” der BBC.

Der Talent-Agent Jonathan Shalit sagte im BBC-Radio, Flack habe wegen ihres bevorstehenden Prozesses eine "negativere Presse als ein Terrorist oder Pädophiler" bekommen.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Anzeige

Telefon-Hotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

0800 - 111 0 111 (ev.)

Anzeige

0800 - 111 0 222 (rk.)

0800 - 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche)

Email: unter www.telefonseelsorge.de

RND/AP