TV-Polizist Toto: Doppelte Not-OP rettete sein Leben

Bochum/Bad Oeynhausen. Der Bochumer Polizist Torsten Heim, besser bekannt als “Toto” aus der TV-Doku “Toto & Harry”, erholt sich gerade in Bad Oeynhausen (Ostwestfalen) von zwei schweren Operationen. Das teilte Heim selbst auf seiner Facebook-Seite mit.

“Mir geht es soweit gut. Ich kann mich nur noch mal bedanken bei Professor Dr. Strauch und seinem Team im Bergmannsheil in Bochum, der mir da das Leben zweimal verlängert hat”, so Heim in seiner Videobotschaft. “Jetzt bin ich in der Reha. Ihr seht, ich trainiere ordentlich, damit ich in zwei, drei, vier Wochen wieder einigermaßen fit bin.”

Plötzlich Atemnot im Urlaub

Ende Juli hatte der TV-Polizist ein Foto aus dem Krankenhaus gepostet. “Bin die nächste Zeit schlecht oder gar nicht zu erreichen”, schrieb er damals. “Seid mir nicht böse. Gesundheit geht vor. Eine Herzensangelegenheit. Unbeugsam und am Leben. Stirb an einem anderen Tag. Danke für Eure schnelle Hilfe. Kein Infarkt.”

Der “Bild”-Zeitung teilte Heim nun mit, was der Hintergrund seiner Behandlung war. “Ich war in Cuxhaven im Urlaub, bin Inliner gefahren, plötzlich bekam ich Luftnot, mein Brustkorb wurde immer enger”, so der Polizist. Als die Probleme auch abends im Hotel nicht besser wurden, sei er zum Arzt gegangen. “Die Ärztin wollte mich sofort ins Krankenhaus schicken, ich hab da aber noch gedacht, nicht hier fern der Heimat und bin noch nach Bochum gefahren.”

Schutzweste kontrolliert Herzschlag

Im Bergmannsheil-Krankenhaus sei er dann operiert worden - zunächst am Herzen und einige Tage später noch mal an der Galle. “Ich bin dem Tod wohl echt zweimal knapp von der Schippe gesprungen. Ich bin halt nicht kaputt zu kriegen. Ich habe zwei neue Geburtstage dazu bekommen!”, erzählt Heim der Zeitung. Die Mediziner sollen zu ihm gesagt haben: “Die Nacht hätten Sie nicht überlebt, das war nicht 5 vor 12, das war 3 vor 12.”

Aktuell trage der Polizist eine sogenannte “LifeVest”, eine Schutzweste, die den Herzschlag kontrolliert und notfalls einen Stromstoß auslöst. Auf seiner Facebook-Seite bedankt sich Heim für die Unterstützung seiner Fans - und hat auch einen wichtigen Appell: “Bleibt gesund.”