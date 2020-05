TV-Koch Steffen Henssler rechnet mit Corona-Regeln in Restaurants ab

Anzeige

In den nächsten Tagen dürfen Restaurants in Deutschland unter strengen Auflagen wieder öffnen. Doch die neuen Verordnungen sorgen bei TV-Koch Steffen Henssler (“Grill den Henssler”) für großen Unmut. Via Facebook rechnet er mit den nun geltenden Corona-Regeln in Restaurants ab.

“Schatz, setz deine schönste Maske auf. Wir dürfen wieder Essen gehen! Nein, nur mit einem Nachbarspaar. Du weißt doch, ab 3 verschiedenen Haushalten, will Herr Corona auch wieder mit....”, beginnt er seinen Post. Und weiter: “Die Maske darf man aber erst am Tisch wieder abnehmen. Puuhh zum Glück haben die Einmalservietten. Gar nicht auszudenken, was ich mir alles hätte einfangen können, an einer frisch gewaschenen Stoffserviette.”

Dass ab sofort Einmalservietten verwendet werden sollen, kritisiert Henssler ironisch ebenso wie die Tatsache, dass Speisekarten nur noch eingeschweißt gereicht werden dürfen. Dazu der TV-Koch: “Oh, und wunderschöne, eingeschweißte Speisekarten, die nach jeder Benutzung desinfiziert werden. Dann kann ich zum Glück, wie sonst auch immer, meine Speisekarte nach Herzenslust ablecken. Sozusagen mein persönliches kleines Amuse bouche...”

Doch damit noch lange nicht genug. Auch dass Köche während der Zubereitung Masken tragen sollen, kritisiert Henssler: “Herr Ober, sagen Sie mal, haben sie einen neuen Koch? Nein, wieso? Irgendwie schmeckt das alles heute anders als sonst... Das tut mir leid, aber unser Koch muss die ganze Zeit eine Maske tragen. Und da wir noch tatsächlich alles frisch kochen und kein Convenience benutzen, schmeckt er halt nach Gefühl ab...”

Steffen Henssler hält nichts von Maskenpflicht

Vor allem den Nutzen von Masken stellt Henssler mehr als einmal in Frage: “Schatz, ich geh mal kurz auf die Toilette... Das ging aber schnell! Ne, ich habe meine Maske vergessen. Ohne Maske, kein Pippi. Außerdem kann ich dann gleich noch ein cooles Selfie machen und bei Insta hochladen. Wie die ganzen freshen Promis das machen. Nach dem Motto, heyy-hat zwar nachweislich NULL NUTZEN, aber ich bin ja wie sonst auch, volle Pulle solidarisch...please like my fucking hot mask.” Unterschrieben hat Henssler sein langes Posting übrigens mit: "Ahoi Steffen „Das kann doch alles nicht ernst gemeint sein“ Henssler.

