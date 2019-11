Turtelt Kylie Jenner jetzt mit Rapper Drake?

Anzeige

Hat Kylie Jenner (22) nur einen Monat nach der Trennung von Travis Scott (28, "Astroworld") schon wieder einen neuen Mann an ihrer Seite? Der Realitystar soll aktuell viel Zeit mit Rapper Drake verbringen, wie eine Quelle dem "People"-Magazin verraten hat. "Sie sind schon sehr lange befreundet und Drake steht der Familie sehr nahe", zitiert das Magazin einen Insider.

Zu der Information kursieren allerdings unterschiedliche Aussagen: Während ein angeblicher Bekannter des Reality-TV-Stars erklärt, dass die beiden sich "in romantischer Weise" getroffen hätten, bestehen andere darauf, dass Kylie Jenner und Drake "nur Freunde" seien und sich nicht daten.

Mehr als nur gute Freunde?

Die Gerüchte entstanden laut "People", nachdem Jenner Drakes Party zu seinem 33. Geburtstag Ende Oktober in Los Angeles besucht hatte. Eine andere Quelle will sie außerdem auf seiner Halloween-Party in West Hollywood gesehen haben. Anfang Oktober hatten US-Medien über die Trennung von Kylie Jenner und Travis Scott berichtet. Die beiden wollen angeblich aber nur eine "Beziehungspause" einlegen.

Das Paar wurde beim Coachella Festival im April 2017 erstmals öffentlich zusammen gesehen. Nach nur wenigen Monaten war Jenner schwanger und brachte ihre Tochter Stormi im Februar 2018 zur Welt.

RND/spot