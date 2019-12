Trump hat noch kein Weihnachtsgeschenk für Melania

Anzeige

Palm Beach. US-Präsident Donald Trump ist spät dran: Außer einer Karte und "viel Liebe" hatte er an Heiligabend offenbar noch kein Weihnachtsgeschenk für die First Lady Melania (49) organisiert. "Ich habe ihr eine wunderschöne Karte besorgt", sagte der 73-Jährige am Dienstag bei einer Videoschalte mit Angehörigen des US-Militärs an verschiedenen Orten der Welt, bei der er nach dem Geschenk für seine Frau gefragt wurde. "Ich denke, ich beantworte das, indem ich sage, ich arbeite immer noch an einem Weihnachtsgeschenk. Ist das okay? Es ist noch ein bisschen Zeit, nicht sehr viel, aber es ist noch ein bisschen Zeit."

Trump verbringt die Weihnachtstage in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida. Geschenke gibt es in den USA traditionell erst am ersten Weihnachtstag.

RND/dpa