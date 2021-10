Trotz Impfung: Patricia Kelly liegt mit Corona-Infektion im Krankenhaus

Anzeige

Die Sängerin Patricia Kelly, Mitglied der Kelly Family, liegt wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus. Das bestätigte das Presseteam der 51-Jährigen am Abend bei Instagram. Mindestens ein Konzert und ein geplanter TV-Auftritt müssen ausfallen.

„Ihr Lieben, leider melden wir uns noch einmal mit keinen guten Nachrichten. Während Patricia sich in der Genesung ihres Fußes befand, hat sie sich (trotz abgeschlossener Impfung) mit dem Coronavirus angesteckt und liegt derzeit im Krankenhaus“, heißt es in dem Post. „Wir hoffen, dass sie es bald verlassen kann und es ihr wieder besser geht.“

Die Infektion hat auch Auswirkungen auf geplante Konzerte: Der Auftritt in Hannover am 25. Oktober muss den Angaben zufolge ausfallen, ob die Konzerte in Lübeck und Bremen stattfinden können, sei derzeit noch unklar. „Schweren Herzens“ müsse Patricia Kelly auch den TV-Auftritt in der ARD-Show „Schlagerboom“ von Florian Silbereisen am kommenden Samstag absagen. Anlass sollte die Veröffentlichung der ersten Single ihres neuen Albums „Unbreakable“ sein. Die Single soll trotzdem wie geplant erscheinen - „als ein gutes Zeichen in einer schwierigen Zeit.“

Der Instagram-Post endet mit den Worten: „Bitte macht euch nicht zu viele Sorgen, wir sind zuversichtlich, dass Patricia sehr bald wieder auf den Beinen ist.“