„Star Wars”-Schauspielerin Trisha Noble ist tot

Die Sängerin und Schauspielerin Trisha Noble ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Sie starb bereits am 23. Januar, berichtet „Daily Mail“. Noble kämpfte 18 Monate gegen ein Mesotheliom – einen Tumor im Herzen.

Die Australierin war unter anderem wegen ihrer Rolle in der „Star Wars“-Saga bekannt. Dort spielte sie Jobal Naberrie in den Teilen „Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger“ von 2002 und „Episode III - Die Rache der Sith“ von 2005. Jobal war die Mutter der Hauptfigur Padmé Amidala, gespielt von Natalie Portman. Während Nobles Szenen aus Episode II nicht in den endgültigen Film passten, waren sie jedoch in den DVD-Extras enthalten.

Trisha Noble hinterlässt ihren Sohn Patrick MacKenzie, der aus ihrer Ehe mit dem Model Scott MacKenzie stammt. Die beiden hatten sich 1980 nach vier Jahren Ehe scheiden lassen.