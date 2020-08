Trini Lopez tot: "La Bamba"-Sänger stirbt an Coronavirus-Erkrankung

Anzeige

Rio Rancho. Der legendäre 1960er-Jahre-Sänger Trini Lopez (“If I Had a Hammer”, “This Land Is Your Land”, “La Bamba”) ist tot. Er starb am Dienstag mit 83 Jahren in Kalifornien, nach Komplikationen rund um eine Covid-19-Erkrankung, bestätigte Filmemacher P. David Ebersole. Dieser hatte gerade eine Dokumentation über Lopez fertiggestellt. Lopez’ Geschäftspartner, der Musiker Joe Chavira, erklärte, zusammen hätten sie zuletzt den Song “If By Now” aufgenommen, um Spenden für Lebensmitteltafeln in der Coronavirus-Pandemie zu sammeln. “Und jetzt stirbt er an etwas, das er versucht hat, zu bekämpfen.”

Unter den Mentoren Buddy Holly und Frank Sinatra wurde Lopez ein internationaler Star, der auf Englisch und Spanisch sang. Anders als andere mexikanisch-amerikanische Sänger wie etwa Ritchie Valens lehnte Lopez es ab, seinen Namen zu ändern. Trotz Warnungen, damit seiner Karriere zu schaden, nahm er seine mexikanischen Wurzeln offen an. “Ich habe darauf bestanden, meinen Namen Lopez zu behalten”, sagte er 2017 in der Zeitung “The Dallas Morning News”. “Ich bin stolz, ein Lopez zu sein. Ich bin stolz, ein Mexicano zu sein.”

Mit Akustikgitarre vom Vater veränderte sich sein Leben schlagartig

Der als Trinidad Lopez III geborene spätere Superstar wuchs in Dallas’ Armenviertel Little Mexico auf. Seine Eltern waren Einwanderer aus dem mexikanischen Guanajuato. Die schlechte wirtschaftliche Lage der Familie zwang Lopez, die Schule abzubrechen und arbeiten zu gehen.

Sein Leben veränderte sich schlagartig, als sein Vater ihm für 12 Dollar eine schwarze Gibson-Akustikgitarre kaufte. Er zeigte ihm, wie man das Instrument spielt - und bald darauf trat der junge Lopez in Nachtclubs in Dallas auf, in die mexikanisch-amerikanische Gäste nicht herein durften.

Mit Sinatra erfolgte der Durchbruch

Buddy Holly sah Lopez in einem kleinen Club in Wichita Falls, Texas, und stellte ihm seinen Plattenproduzenten in New Mexico vor. Sechs Monate später starb Holly bei einem Flugzeugabsturz. Für kurze Zeit ersetzte Lopez ihn daraufhin als Frontmann von The Crickets.

Nach seinem Umzug nach Kalifornien trat Lopez regelmäßig in West Hollywood auf. Dort sah Sinatra ihn und bot ihm einen Vertrag bei seinem neuen Label Reprise an. Es folgte der Durchbruch: Lopez landete seinen ersten Hit "If I Had a Hammer"; in fast 40 Ländern wurde er damit die Nummer eins. Heute hat der Song Kultstatus.

Zusammen mit den Beatles Headliner

Sein Debütalbum "Trini Lopez at PJ’s" erreichte 1963 die Top Ten in den USA, mit zwei anderen Alben hatte er Erfolg auf dem spanischen Markt. In der Rock- und Folk-Welt von damals waren Latinos nur selten vertreten. Oft sprach er darüber, dem Druck von Plattenmanagern standzuhalten, seinen Namen zu ändern und so potenziell mehr weiße Zuhörerinnen und Zuhörer anzusprechen.

Anfang 1964 war die Nachfrage nach ihm so groß, dass er und die Beatles Headliner bei einer Konzertreihe in Paris waren. Kurz danach sollten die Beatles in die USA reisen und die Karrieren von Lopez und Dutzenden anderen Künstlern auf den Kopf stellen.

Nach den 60ern schaffte es Lopez nur noch selten in die Charts

"Die französischen Zeitungen schrieben "Bravo, Trini Lopez! Wer sind die Beatles?", sagte Lopez dazu später der Webseite www.classicbands.com. "Als wir die Shows beendet hatten, am letzten Abend, kamen Reporter in meinen Umkleideraum. Mein Umkleideraum war neben ihrem und sie fragten, "Herr Lopez, die Beatles reisen morgen nach New York. Glauben Sie, sie werden ein Hit?" Ich habe gesagt: "Das denke ich nicht.""

Nach den 1960er Jahren schaffte es Lopez nur noch selten in die Charts. Aber seine Gibson-Gitarrenserie (Gibson Trini Lopez) beeinflusste überraschend eine Generation jüngerer Gitarristen wie Dave Grohl, The Edge und Noel Gallagher. Die Dokumentation von Filmemacher Ebersole, "My Name is Lopez", soll 2021 veröffentlicht werden.