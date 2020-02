Trennung von Loris Karius? Sophia Thomalla spricht Klartext

Anzeige

Anzeige

Haben sich Sophia Thomalla (30) und ihr Freund, der Fußball-Torwart Loris Karius (26), getrennt? Entsprechende Gerüchte setzen offenbar türkische Medien in die Welt. Thomalla ist davon wenig begeistert und spricht jetzt bei Instagram Klartext.

Dort veröffentlichte das Model am Donnerstagabend ein Selfie von sich und Loris Karius, auf dem beide in die Kamera lächeln. Dazu schreibt Sophia Thomalla: "Türkische Medien setzen eine Trennung in die Welt, erzählen daraufhin, Loris würde deswegen nur Party machen und nicht hart genug an sich arbeiten, erfinden darauf hin Zitate, die niemals stattgefunden haben." Doch da ist nichts dran, stellt Thomalla klar: "Ich mache den Mist jetzt 15 Jahre und habe schon viel gelesen, erlebt und überzogene, lächerliche Artikel gehören mehr zu meiner alltäglichen Routine als mancher Leute ihr Morgenkaffee. Aber einfach irgendwas erfinden? Da werde selbst ich stutzig."

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

An einer Trennung von Loris Karius ist also nichts dran, im Gegenteil: "Im Übrigen würde ich mir die ein oder andere Party mehr mit ihm wünschen", schreibt die Influencerin noch, gefolgt von einem Smiley.

Anzeige

RND/seb