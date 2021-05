Tränen beim Antrag: „Unter uns“-Star Claudelle Deckert ist verlobt

Anzeige

Claudelle Deckert ist wieder verlobt. Das verriet der „Unter uns“-Star im Interview mit RTL-„Excklusiv“. Am 21. Mai hielt ihr Freund Peter Olsson (59) demnach auf Mallorca um die Hand der 47-jährigen Schauspielerin an. Dabei habe sie sogar geweint, sagte Deckert über den Antrag. Mit ihrem künftigen Mann habe es einfach gepasst. „Ich brauche ihn nicht, ich will ihn“, sagt sie über Peter Olsson.

Kennenlernen auf ungewöhnliche Weise

Nach sieben Ehejahren hatte sich die Schauspielerin von ihrem damaligen Mann getrennt und gab im Juni 2020 ihre Beziehung zum schwedischen Manager Peter Olsson bekannt. Die beiden lernten sich auf ungewöhnliche Weise kennen: Bereits 2013 begegneten sie sich zum ersten Mal, blieben Freunde und beschlossen Ende April 2020, beruflich etwas gemeinsam aufzubauen.

Dann kam eine Coronavirus-Infektion von Olsson dazwischen. Die beiden schrieben tagelang und merkten, dass sie zusammenpassen. „Wir haben am richtigen Ende angefangen: nicht treffen und schmusen, sondern über das Leben und unsere Vorstellungen reden“, sagte Olsson und schloss schon damals nicht aus, wieder zu heiraten.