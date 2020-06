Tot aufgefunden: Fußballstar Jonas Hector trauert um seinen Bruder

Anzeige

Auersmacher. Der Bruder von Nationalspieler Jonas Hector ist gestorben. Der Verein des Fußballers bestätigte den Tod des Spielers am Montagmorgen, so die “Bild”. Lucas Hector wurde nach ersten Informationen der “Saar Zeitung” am Sonntagabend tot in seiner Wohnung gefunden. Er habe kurz zuvor noch an einem Radausflug teilgenommen und sich hinterher unwohl gefühlt. Eine genaue Todesursache wurde noch nicht bekannt gegeben.

Lucas Hector spielte zu Beginn seiner Karriere mit seinem Bruder Jonas zusammen. 2009 stiegen sie gemeinsam in die Oberliga auf. Jonas Hector spielt mittlerweile in der Nationalmannschaft, Lucas war bis zu seinem Tod Stürmer beim SV Auersmacher (Saarlandliga). Die Beziehung zwischen den Brüdern schien innig, wie ein Interview aus dem Jahr 2014 bestätigt.

Damals sagte Lucas zu “Bild”: “Wir haben uns gegenseitig angestachelt. Unser Verhältnis ist freundschaftlich. Wir hatten auch lange ein gemeinsames Zimmer mit Hochbett.”