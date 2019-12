Topstars würdigen Avicii mit Marathon-Gedenkkonzert

Anzeige

Stockholm. Vor Zehntausenden Elektro-Fans in der ausverkauften Friends Arena in Stockholm brachten ehemalige Wegbegleiter des DJs Avicii am Donnerstagabend etliche Erfolgssongs des Schweden gemeinsam mit einer Live-Band zurück ins Bewusstsein. Die Top-DJs Laidback Luke, Nicky Romero, Dimitri Vegas & Like Mike, Kygo und Guetta hatten die Menge zuvor mit ihren Sets auf das eigentliche Gedenkkonzert eingestimmt. "Wir sind heute alle hier, um einen Freund zu feiern", rief DJ-Star Guetta der Menge entgegen.

Mit dem Konzert wollten Aviciis Familie und deren Tim-Bergling-Stiftung die Aufmerksamkeit auf das Thema psychische Gesundheit richten. Alle Ticket-Erlöse sollen an wohltätige Zwecke gehen, die sich für den Kampf gegen psychische Gesundheitsprobleme und die Prävention von Suiziden einsetzen.

Avicii alias Tim Bergling war am 20. April 2018 in Maskat, der Hauptstadt des Oman, tot aufgefunden worden. Die Polizei schloss ein Fremdverschulden aus. Avicii, Weltstar und Schöpfer von Hits wie "Levels" und "Wake Me Up", wurde nur 28 Jahre alt. "Wir vermissen Tim", sagte Vater Klas Bergling auf dem Konzert, "aber er ist durch seine Musik hier".

RND/dpa