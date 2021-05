Topmodel Naomi Campbell mit 50 Jahren zum ersten Mal Mutter geworden

Anzeige

Das britische Topmodel Naomi Campbell (50) ist zum ersten Mal Mutter geworden. Bei Instagram veröffentlichte sie am Dienstag ein Foto, das zwei kleine Füße in ihrer Handfläche zeigt. Dazu schrieb sie: „Ein wunderschöner kleiner Segen hat mich dazu ausgewählt, ihre Mutter zu sein. Es ist mir eine große Ehre, diese sanfte Seele in meinem Leben zu haben. Es gibt keine Worte, um die lebenslange Bindung zu beschreiben, die ich jetzt mit dir, meinem Engel, teile. Es gibt keine größere Liebe.“

Im Jahr 2019 hatte Campbell in einem Interview mit dem „Wall Street Journal“ gesagt, dass sie mit 49 Jahren noch nicht bereit für die Mutterrolle sei. „Noch nicht – ich werde sehen, was mir das Universum bringt“, sagte sie damals.