Tony Hawk auf Instagram: Skater-Legende teilt schaurige Röntgenbilder nach Unfall

Auch eine Skater-Legende wie Tony Hawk ist vor Verletzung beim Training nicht gefeit: Der 52-Jährige landete nach einem Ausflug mit seinem Sohn und einigen Freunden im Krankenhaus. Während eines Stunts landete der Skate-Weltmeister unglücklich auf seiner Hand - und “plötzlich zeigten meine Finger in unterschiedliche Richtungen”, so Hawk in einem Post bei Instagram.

Die Röntgenaufnahmen, welche im Krankenhaus von Hawks Hand gemacht wurden, zeigen die verrenkten Knochen seiner rechten Hand. “Sie mussten meinen Ehering abschneiden, ehe sie meine Knochen wieder in die richtige Position bringen konnten. Meine Finger sind immer noch steif und geschwollen, aber funktionieren wieder", schrieb Hawk zu den Bildern bei Twitter.

Den Spaß am Skaten werde der vielfache Weltmeister jedoch nicht verlieren. “Ich liebe meinen Job immer noch”, betont er abschließend in seinem Post.