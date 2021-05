Bekannt aus „Notting Hill“: Tony Armatrading mit 59 Jahren gestorben

Anzeige

Mit Rollen in Filmen wie „The Saint“ (1997) „Notting Hill“ (1999) oder Serien wie „Death In Paradise“ (2016) oder zuletzt „Hawaii Five-0″ (2020) wurde er hierzulande bekannt – nun ist der britische Schauspieler Tony Armatrading im Alter von 59 Jahren gestorben.

Armatrading litt an Krebs

Armatradings Schauspielkollege Tim Bentinck bestätigte am Montag die Meldung. In den sozialen Medien teilte er ein Foto des Schauspielers, das ihn zusammen mit seiner Frau Suzan Crowley und dem gemeinsamen Hund zeigt. Offenbar befand Armatrading sich zum Zeitpunkt der Aufnahme in einem Krankenhaus.

Laut Bentinck erlag Armatrading einem schweren Krebsleiden. In einem emotionalen Post verabschiedet sich der Schauspieler von seinem Weggefährten: „Mein liebster Freund Tony Armatrading ist vor einer Stunde an Krebs gestorben. Ich hatte das Privileg, sein Trauzeuge zu sein, und habe ihn sehr geliebt. Er war ein wunderbarer Schauspieler und ein wahrer Freund“.

Tony Armatrading war der jüngere Bruder der berühmten, mehrfach Grammy-nominierten R&B- und Folksängerin Joan Armatrading, deren Stern Mitte der Siebzigerjahre aufging.