Toni Braxton: Wegen der Religion hat sie ihre Jugend verpasst

Auch Superstars bereuen: Die 52-jährige Soul- und R&B-Sängerin Toni Braxton ist im Interview mit der britischen Zeitung “The Guardian” ehrlich. So bereut sie es, ihre Jugend nicht vollends ausgelebt zu haben. “Ich bedauere, dass ich nicht mehr Sex hatte, als ich jünger war. Ich hätte mehr trinken sollen. Ich hätte mehr feiern sollen. Sogar mehr rauchen.”

Braxton glaubt auch den Grund für ihre brave Jugend gefunden zu haben: Ihr Glaube. “Meine religiöse Erziehung hat mich davon abgehalten, viele Dinge zu tun, die ich hätte tun sollen”, so die Perfomerin.

Bei den Zeugen Jehovas

Braxton wurde am 7. Oktober 1967 in Anne Arundel County im US-Staat Maryland geboren und war schon in ihrer Kindheit in ihrer örtlichen Gemeinde aktiv. Mit fünf Jahren trat sie im Kirchenchor auf. Wie sie “The Guardian” erzählt, war ihre Familie in 1970er Jahren bei den Zeugen Jehovas, zwischenzeitlich auch katholisch und zuletzt in der methodistischen Kirche. Mittlerweile sei sie jedoch lediglich spirituell.