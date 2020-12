Tom Schilling: „Es ist populär geworden, sich über alles zu erregen“

Anzeige

Anzeige

Als das Drama „Werk ohne Autor“ von Florian Henckel von Donnersmarck (“Das Leben der Anderen“) im Jahr 2018 in den deutschen Kinos anlief, spaltete er die Kritiker. Im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) spricht Hauptdarsteller Tom Schilling über die Entstehungsgeschichte des oscarnominierten Streifens, der am 28. Dezember in der ARD Fernsehpremiere feiert.

Herr Schilling, ist es eigentlich normal, dass Sie vier Jahre nach Drehen von „Werk ohne Autor“ noch Interviews dazu geben?

Bei diesem Film ist nichts normal. Sein Budget ist nicht normal. Florian Henckel von Donnersmarck ist einfach auch alles andere als ein normaler Regisseur. Für mich ist es auch Neuland, dass ich vier Jahre später noch Interviews dazu gebe. (lacht) Aber ich finde es – ehrlich gesagt – auch schon merkwürdig, wenn ich beim Kinostart über einen Film rede. Zu diesem Zeitpunkt sind mir oft schon wieder andere Rollen sehr viel näher. Ich muss den Film erst noch mal angucken und mich da hineinarbeiten wie in eine Rolle. Damit ich wieder weiß, was ich beim Drehen empfunden habe und was überhaupt meine Haltung zu dem Film ist. Auch das ist sehr widersprüchlich, denn wenn ich einen Film drehe, verschmelze ich mit der Geschichte und identifiziere mich mit der Figur. Erst wenn der Film fertig ist, gucke ich von außen drauf und kann mir eine Meinung bilden, wie ich persönlich den Film finde. Wir Schauspieler interpretieren ja nur und sind weisungsgebunden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

„Werk ohne Autor“ war 2019 für zwei Oscars nominiert und wurde im Ausland viel besser besprochen als in Deutschland. Können Sie sich das nun – mit zeitlichem Abstand – erklären?

Für den Film war es natürlich nicht besonders hilfreich, dass er sehr ambivalent besprochen wurde. Aber wie es meistens ist, sind die Gegensprecher viel lauter. Es erregt viel mehr Aufmerksamkeit, wenn man sich laut über etwas empört, als wenn man differenziert schreibt, dass man etwas gut findet. Die Verrisse sind einfach viel lauter. So ist es aber auch in unserer Gesellschaft: derjenige, der sich am meisten über etwas aufregt, wird am meisten gehört. Schon denkt man, dass das die gesamte Gesellschaft widerspiegelt. Das ist aber meistens gar nicht der Fall.

Einige kritisierten den Film als veraltet und nicht mehr zeitgemäß.

Der Film ist wie ein Dinosaurier. Produzent Jan Mojto und Regisseur von Donnersmarck schwebte eine Hommage an das große Hollywoodkino der Fünfziger- und Sechzigerjahre vor. Der Film nimmt sich absichtlich drei Stunden Zeit, um diese Geschichte zu erzählen. „Werk ohne Autor“ ist nicht sehr zeitgemäß, aber bewundernswert eigensinnig. Deshalb finde ich ihn toll. Das hat aber gar nicht korreliert mit dem vorherrschenden Massengeschmack. Nach meinem Empfinden war es auch die Zeit, in der es populär geworden ist, sich über alles zu empören. Der Vorwurf etwa, dass der Film ein veraltetes Rollenbild propagiere, ist natürliche hanebüchen. Es ist nun mal die Geschichte, die erzählt wird. Es ist nicht die Geschichte von Angela Merkel, in der ihr Mann Joachim Sauer bestimmt auch einen kleineren Stellenwert hätte.

Anzeige

Das erklärt allerdings noch nicht unbedingt die Feindseligkeit, die dem Film entgegengebracht wurde...

Unsere Geschichte ist in den Fünfziger- und Sechzigerjahren verortet, die versucht, das Ganze detailgetreu und authentisch abzubilden. Aber man wollte zu der Zeit offensichtlich lieber etwas Anderes in den Kinos sehen. Da hat der Film in Deutschland von den Erstschauern eine gewisse Feindseligkeit entgegengesetzt bekommen. Was ich auch noch gemerkt habe, ist, dass die Menschen auch sehr auf verkürzte Inhalte und Einschätzungen reagieren. Wenn in der Presse stand, dass Künstler Gerhard Richter den Film nicht mochte, war das faktisch falsch weitergegeben. Er mochte den Trailer zu unserem Film nicht. Das ist ein großer Unterschied. Man hätte sich auch ein komplexeres Bild von unserem Film machen können, indem man nicht nur eine „Spiegel“-Schlagzeile liest, die total verkürzt ist und den Sinn verdreht. Im „New Yorker“ gab es einen sehr guten, längeren Artikel über Florian Donnersmarck. Aber dazu braucht es einfach Zeit und die haben die meisten Leute nicht mehr. Deshalb werden sie ein bisschen von diesen ganzen Schlagzeilen vergiftet und man neigt dazu, sich ganz schnell ein Bild zu machen. Dann kann man aber nicht mehr unvoreingenommen einen Film gucken und den entweder altbacken oder fantastisch finden.

Anzeige

Dadurch, dass Donnersmarcks Debütfilm „Das Leben der Anderen“ mit Preisen überschüttet wurde, hatte er es sicher auch mit „Werk ohne Autor“ schwieriger.

Er hat einen ganz fantastischen ersten Film gemacht. Von der Erzählung und vom Grundtenor ist der gar nicht so weit entfernt zu „Werk ohne Autor“. Da ist er sich schon sehr treu geblieben. Aber auch schon nach Veröffentlichung von „Das Leben der Anderen“ gab es Leute, die Donnermarck nicht mochten, weil er sich mit scheinbar großem Selbstbewusstsein hinstellte und sagte: „Hier bin ich, hier ist mein Film, hier ist die Erklärung der DDR!“ Ich glaube, dass er ein sehr polarisierender Mensch ist. Man sagt uns Deutschen ja nach, dass wir eine gewisse Neidkultur haben. Da sieht man jemanden gerne stolpern. Ich hoffe jedenfalls, dass sich die Leute gut drauf einlassen können und all die verknappten Schlagzeilen außen vorlassen können, wenn der Film jetzt im Fernsehen läuft. Und vielleicht schalten sie ja sogar ihr Handy aus. (lacht)

Apropos Handy, im Kino würde man nie auf die Idee kommen, ständig sein Handy herauszuholen, um nach etwas zu googeln…

Deswegen vermissen wir alle auch das Kino so. Da kann man sich noch komplett auf einen Film einlassen, auch wenn er eine etwas langsamere Erzählweise hat.

Anzeige

Wissen Sie schon ungefähr, wann Ihr nächster Film im Kino anlaufen wird?

Die Romanverfilmung von Erich Kästners „Fabian“ von Dominik Graf soll im April starten. Aber da weiß ich nicht, ob der nicht noch mal geschoben wird. Dann habe ich in diesem Jahr auch „Ich und die Anderen“ abgedreht, der im nächsten Frühjahr auf Sky läuft.

Einer Ihrer ersten Kinoerfolge, „Crazy“, feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Die berühmten vier Fragen aus dem Film lauten: „Was wird mal sein? Werde ich glücklich? Was werde ich überhaupt? Und wer bin ich?“ Haben Sie auf diese Fragen im Laufe der Jahre Antworten erhalten?

Ich war 17 Jahre alt, als ich diesen Film gedreht habe. Das ist echt lange her. (lacht) Ich bin sehr erleichtert, dass ich größtenteils glücklich bin. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich eine Arbeit gefunden habe, die meinem Wesen entspricht, und ich bin total glücklich und dankbar, dass ich mein Schauspielleben und meine Musik ausüben kann. Ich empfinde es als großes Privileg, dass ich damit meine Miete bezahlen kann. Wer bin ich? Ich glaube, dass wir darauf keine Antwort finden, sondern dass wir nur danach streben, eine Antwort zu finden. Wenn es irgendwann keine Fragen mehr gibt – nämlich, wenn wir tot sind – dann gibt es die Antworten.