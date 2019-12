Tom Kaulitz gibt Tochter von Heidi Klum Fahrunterricht

Anzeige

Tom Kaulitz (30) kümmert sich rührend um Heidi Klums Kinder, was die stolze Mutter und Ehefrau auch gern und regelmäßig via Instagram dokumentiert. Neuester Beleg: Der Musiker zeigt seiner ältesten Stieftochter Leni (15) das Autofahren.

In einem kurzen Videoclip ist auf Instagram zu sehen, wie Fahrerin Leni und Beifahrer Tom anfahren und aus der Einfahrt rollen. Zu hören sind dabei nicht nur die Anweisungen, die er seiner Fahrschülerin auf Englisch gibt, sondern auch eine aufgeregte Mama Klum, die das alles mit der Kamera festhält. Entsprechend auch ihr, mit roten Herzchen garnierter Kommentar zum Videoclip: ".... und dann beginnt deine Erstgeborene mit dem Autofahren #holtiefluftmama #leni #tom". In Kalifornien darf man den Führerschein mit Einschränkungen bereits ab 16 Jahren machen - Leni wird am 4. Mai 16 Jahre alt.

Heidi Klum und Tom Kaulitz machten ihre Liebe im Frühjahr 2018 öffentlich. An Weihnachten 2018 folgte der Hochzeitsantrag und im August 2019 heirateten sie auf einer Luxusjacht vor Capri. Klum brachte vier Kinder mit in die Ehe: Neben Leni hat sie noch die Söhne Henry (14) und Johan (13) sowie Nesthäkchen Lou (10). Die drei letztgenannten stammen aus Klums Ehe (2005-2014) mit Sänger Seal (56), der Klums Erstgeborene aus einer früheren Beziehung ebenfalls adoptierte.

