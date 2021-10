Tödlicher Schuss bei Filmdreh mit Alec Baldwin: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Anzeige

Der tödliche Schuss aus der Requisitenwaffe des Schauspielers Alec Baldwin auf Kamerafrau Halyna Hutchins am Set eines Western-Films gibt weiter Rätsel auf. Zu den genauen Umständen des Vorfalls im US-Bundesstaat New Mexico und dem fatalen Projektil gebe es noch immer offene Fragen, teilte die Polizei mit. Was bislang über den Vorfall bekannt ist.

Was genau ist vor dem tödlichen Schuss passiert?

In Gerichtsdokumenten ist die Situation, soweit sie bislang bekannt ist, beschrieben. Die Waffe, aus der der tödliche Schuss von Baldwin abgegeben wurde, war eine von dreien, die die Waffenmeisterin des Films, Hannah Guiterrez-Reed, auf einen Wagen außerhalb der Holzkonstruktion gelegt hatte, in der eine Szene gedreht wurde, wie es in den Gerichtsunterlagen heißt. Vor dem tödlichen Schuss auf Hutchins übergab ein Regieassistent die Waffe an Baldwin. Die Waffe sei sicher, sagte der Mitarbeiter zu Baldwin, es handele sich um eine „kalte Waffe“, wie aus dem Untersuchungsbeschluss vom Freitag hervorgeht. Laut „New York Times“ wird unter dieser Umschreibung normalerweise verstanden, dass in der Waffe keine Munition stecke.

Tatsächlich habe die Waffe aber Munition erhalten und die Kamerafrau Halyna Hutchins tödlich verletzt. Regisseur Joel Souza, der den Dokumenten zufolge hinter ihr stand, wurde ebenfalls getroffen und und mit einer Schulterverletzung ins Krankenhaus gebracht. Er konnte aber später entlassen werden, wie US-Medien berichteten.

War die Waffe mit echter Munition geladen?

Das versucht zurzeit die Polizei zu ermitteln. Bislang ist noch unklar, um welche Art Munition es sich bei dem tödlichen Schuss handelte. „Wir haben noch keine Details zur Patrone, die in der Waffe war“, sagte ein Polizeisprecher zu der Frage.

Die Gewerkschaft IATSE schrieb laut „Los Angeles Times“ in einer Mail, dass die Waffe mit einer einzigen Patrone bestückt gewesen sei, einer „single live round“. Dieser Begriff sei eine gebräuchliche Umschreibung in der Branche, die sowohl eine scharfe als auch eine Platzpatrone beschrieben kann. Unklar war zunächst auch weiterhin, wie eine einzige Patrone beide Opfer hatte treffen können.

Ein Sprecher von Baldwin hatte zunächst erklärt, es seien Platzpatronen verwendet worden. Doch um wirklich jemanden in einem gewissen Abstand zu töten, müsste schon ein Geschoss aus Metall abgefeuert werden.

Laut der „Los Angeles Times“ ist üblicherweise ein Requisiteur oder ein lizenzierter Waffenmeister für die am Set benutzten Waffen zuständig. Zu dessen Aufgaben gehöre es auch, diese mit Platzpatronen zu laden und den Schauspielern und Regieassistenten den Umgang damit zu erklären. Scharfe Munition sei am Set verboten.

Wird gegen Alec Baldwin ermittelt?

Nein, zumindest zurzeit nicht. Es wurde bislang keine Anklage gegen den Hollywoodstar erhoben. Der Sprecher des Sheriffs in Santa Fe, Juan Rios, sagte, Baldwin sei ein freier Mann und dürfe auch reisen. Baldwin selbst kündigte an: „Ich kooperiere vollkommen mit der polizeilichen Untersuchung, um herauszufinden, wie diese Tragödie geschehen konnte.“

Video Baldwin äußert sich nach tödlichem Zwischenfall an Filmset 1:10 min Nach dem tödlichen Schuss auf eine Kamerafrau an einem Filmset in New Mexico hat sich Schauspieler und Produzent Alec Baldwin per Twitter geäußert © Reuters

Wie reagierte Alec Baldwin auf den Vorfall?

Der Schauspieler äußerte am Freitagvormittag (Ortszeit) sein tiefes Bedauern und Entsetzen. „Es gibt keine Worte, um den Schock und die Trauer auszudrücken angesichts des tragischen Unfalls, der das Leben von Halyna Hutchins beendet hat - Ehefrau, Mutter und zutiefst bewunderte Kollegin von uns“, schrieb Baldwin bei Twitter. „Ich stehe in Kontakt mit ihrem Ehemann, um ihm und seiner Familie meine Unterstützung anzubieten. Mein Herz zerbricht für ihren Ehemann, ihren Sohn und all diejenigen, die Halyna kannten und liebten.“

Gab es unzureichende Sicherheitsvorkehrungen beim Dreh des Films?

Offiziell bestätigt ist das bislang nicht. Allerdings sollen sich laut einem Bericht der „Los Angeles Times“ Mitarbeiter am Set über mangelnde Sicherheitsvorkehrungen und schlechte Bedingungen wie lange Arbeitszeiten beschwert haben. Die Zeitung berichtete unter Berufung auf ungenannte Quellen, mehrere Mitarbeiter der Kamera-Crew hätten wenige Stunden vor dem tödlichen Vorfall aus Protest gegen die Arbeitsbedingungen den Drehort verlassen. Die in Hollywood üblichen Sicherheitsprotokolle seien nicht strikt befolgt worden, hieß es.

Wer ist die erschossene Kamerafrau Halyna Hutchins?

Laut ihrer Webseite wurde Hutchins (42) in der Ukraine geboren, wuchs aber auf einer sowjetischen Militärbasis im arktischen Polarkreis auf – umgeben von „Rentieren und nuklearen U-Booten“. Sie studierte Journalismus in der Ukraine und soll als Investigativjournalistin an britischen Dokumentarproduktionen mitgewirkt haben. Später folgte ein Filmstudium in den USA, das sie 2015 am American Film Institute in Los Angeles abschloss.

Die getötete Kamerafrau Halyna Hutchins. © Quelle: @HALYNAHUTCHINS via REUTERS

2019 wurde Hutchins von der Branchenzeitschrift „American Cinematographer“ zu einem „aufstrebenden Star“ gekürt. Zuletzt hatte sie bei dem Film „Archenemy“ als Kamerafrau gearbeitet. Sich selbst beschrieb sie in den sozialen Medien als Adrenalinjunkie, als ruhelose Träumerin.

Worum geht es in dem Film „Rust“?

In dem Western „Rust“ geht es um einen 13-Jährigen, der für sich und seinen jüngeren Bruder sorgen muss, nachdem seine Eltern im Kansas der 1880er Jahre ums Leben kommen, wie aus einem Eintrag in der Internet Movie Database hervorgeht. Baldwin spielt den Großvater des Jungen. Eigentlich hätte der Dreh außerhalb von Santa Fe noch bis in den November dauern sollen. Gedreht wurde auf der Bonanza Creek Ranch, die bereits für eine Reihe von Western als Schauplatz verwendet wurde, zuletzt unter anderem in „Neues aus der Welt“ mit Tom Hanks in der Hauptrolle.

Gehen die Dreharbeiten weiter?

Nein, die zuständige Filmproduktionsfirma stoppte Dreharbeiten für „Rust“ unmittelbar nach dem Vorfall. „Die gesamte Besetzung und die Crew sind von der heutigen Tragödie zutiefst erschüttert“, teilte die Produktionsfirma am Donnerstagabend mit. „Wir haben die Dreharbeiten auf unbestimmte Zeit unterbrochen und kooperieren voll und ganz mit der Polizei von Santa Fe und deren Ermittlungen“, hieß es weiter. Ob und wann der Dreh fortgesetzt wird, ist nach wie vor nicht bekannt.