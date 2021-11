Tödlicher Autounfall: NFL-Profi Henry Ruggs III war betrunken und mit 250 km/h unterwegs

Anzeige

Nach dem von NFL-Profi Henry Ruggs III verursachten, tödlichen Autounfall in Las Vegas haben die Ermittler neue Details veröffentlicht. Demnach war der 22-Jährige nur Momente vor dem fatalen Zusammenstoß, bei dem eine junge Frau starb, mit mehr als 250 Stundenkilometer unterwegs, sagte der zuständige Staatsanwalt Eric Bauman am Mittwoch bei einer Gerichtsanhörung. Im Moment des Unfalls fuhr Ruggs mit seinem Chevrolet Corvette nach Angaben der Ermittler noch mehr als 204 Stundenkilometer schnell. Bei dem Football-Profi wurde ein Blutalkoholwert von 1,61 Promille festgestellt - mehr als doppelt so viel wie im US-Staat Nevada erlaubt.

Der Toyota des 23 Jahre alten Unfallopfers kam laut Polizei erst 150 Meter nach dem Zusammenstoß zum Stehen und ging in Flammen auf. Die Fahrerin konnte nur noch tot geborgen werden. Auch ein Hund, der sich im Auto befand, starb.

Ermittler der Las Vegas Metro Police arbeiten am Tatort eines tödlichen Unfalls auf dem South Rainbow Boulevard. © Quelle: Steve Marcus/Las Vegas Sun/AP/dp

Ruggs drohen bis zu 20 Jahre Haft

Gerichtsunterlagen zufolge erlitt Ruggs schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Ein am Mittwoch von der Polizei veröffentlichtes Foto zeigt den NFL-Spieler mit einer Wunde im Bereich der Nase und einer Halskrause. Die Polizei hatte bereits am Dienstag mitgeteilt, dass Ruggs an der Unfallstelle „Zeichen einer Beeinträchtigung“ zeigte.

Ruggs, in seiner zweiten Saison als Wide Receiver bei den Las Vegas Raiders in der National Football League aktiv, wurde noch am Dienstag von seinem Team entlassen. Ihm drohen US-Medienberichten zufolge wegen des Fahrens unter Einflussnahme mit Todesfolge bis zu 20 Jahre Haft.